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慈濟推吃素 灣區多家餐廳加入「素行動聯盟」

記者李榮／聖荷西報導
慈濟推蔬食救地球，灣區多餐廳加入提供素食與折扣。（素行動聯盟提供）
慈濟推蔬食救地球，灣區多餐廳加入提供素食與折扣。（素行動聯盟提供）

長期推動素食的慈濟基金會指出，慈濟基金會美國總會從2020年7月15號開始，邀約餐廳和食品廠家一同加入「素行動聯盟」。透過結盟，夥伴餐廳提供優惠折扣和多樣的美味素食餐點，鼓勵更多人加入素食的行列，也希望藉機推動更健康、更環保的飲食文化。全美各地已有很多餐館和素材供應商加入「素行動聯盟」，灣區多家餐廳也參與其中。

「很多人覺得吃素沒有味道，缺乏蛋白質及營養，對身體健康不好。但是，越來越多的名人、運動員成為素食主義者，證明素食是可以兼顧營養及美味的。」慈濟基金會北加州分會義工林美娟指出，每個人都可從一天一餐、一周一天慢慢地培養素食習慣，相信身體的健康會得到很好的改善。

慈濟基金會北加州分會指出，人類因為口腹之慾，據統計每一秒鐘就有2443隻動物被殺，每一天有1億1000萬生靈被宰，每一年有770億隻的動物送命。為了要供應人類的需要，還必須使用大量的糧食和水用來飼養動物，而動物糞便造成大地的污染，動物排放的氣體導致空氣汙染，造成全球暖化，也間接導致各地的水災、火災和颶風等自然災害及瘟疫橫行，很多人甚至因此失去了家園與生命。

慈濟基金會北加州分會指出，包括萬巒、元寶、歡喜心集、Sumo日本料理、老弄堂、永康豆腐、來來飯店及大四川等餐廳，以及All Vegetarian Inc、松珍等素料供應商都陸續加入「素行動聯盟」，共同推動素食。

慈濟基金會北加州分會表示，讀者可以到素行動聯盟網站，填寫想嘗試素食的時間長短（一周、一個月、或一年不等）及所在地等資料，就可以拿到所有夥伴的折扣訊息。另外，網站上也有素食優惠、素食食譜和素食新知。

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