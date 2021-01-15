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灣區多座職業球場 將成疫苗施打中心 包括南灣李維球場

編譯組╱灣區14日電
灣區球場可能將變疫苗施打中心，包括南灣的李維球場。(圖取自網路)
灣區球場可能將變疫苗施打中心，包括南灣的李維球場。(圖取自網路)

舊金山巨人隊、屋崙運動家隊、聖荷西沙魚隊、聖荷西地震隊發言人皆證實，與政府官員與當地醫療保健提供機構保持密切聯繫，討論有關使用體育場做為疫苗施打中心。舊金山49人隊執行長蓋多(Al Guido)在社交媒體承諾，提供李維球場(Levi's Stadium)作為聖他克拉拉縣居民接種疫苗地點。不過，聖縣律師威廉斯(James Williams)日前在記者會表示，仍未接獲足夠疫苗提供所有醫護工作人接種。

聖地牙哥教士隊主場Petco Park本周成為疫苗超級站，每日開放5000人接種疫苗。洛杉磯道奇球場是美國最大新冠檢測地點，現已轉成疫苗注射中心，截至本周結束、每天可替1萬2000人施打疫苗。在灣區，疫苗分發過程則面臨各種挑戰。

聖他克拉拉縣執行長史密斯(Dr. Jeff Smith)告訴縣議員們，縣府近來要求州府提供額外10萬劑新冠疫苗，但僅有6000劑獲得確認。一旦疫苗於18日抵達，預計每周可施打3萬5000劑，但目前冷凍裝備不足以支撐一周，更遑論一周3萬5000劑的容量。

舊金山公衛主任柯爾法茲醫師(Dr. Grant Colfax) 表示，開放大規模疫苗注射站也是一個考量因素，但聖縣與舊金山缺乏足夠疫苗劑量。他指出，當有足夠疫苗供應滿足大規模接種時，希望確保施打地點正常運行，目標是當州府提供更多疫苗時，能儘快開放場地。

縣府官員在施打疫苗第一個月面對的最大困難，就是追蹤已接種疫苗人數。聯邦政府將疫苗直接分配給州衛生部門、與長期照護合作的CVS、Walgreens、退伍軍人醫院與印第安健康中心等。州府官員直接提供大量疫苗給凱瑟醫院、巴洛阿圖醫療基金會、Sutter Health機構與縣健康部門和地方私人醫院如史丹福醫院。加州公衛部門已追蹤分發約250萬劑疫苗、接種人數約有88萬9000人。

史密斯表示，史丹福醫院與凱瑟醫院正在擴大疫苗接種地點。醫院是疫苗施打私人機構而非縣衛生部門，可能是將球場變成大規模疫苗接種場所的主要推動力。包括聖縣、阿拉米達縣都已設立線上門戶，允許民眾註冊獲知施打疫苗時間，但大部分居民將在私人醫療機構接種。

疫苗 舊金山 聖荷西

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