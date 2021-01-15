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疫情嚴峻 聖縣死亡逾千人 僅餘5%加護病房床位使用

記者陳程威／聖他克拉拉報導
聖縣公共衛生主任柯迪指出，縣內因新冠肺炎死亡的人數累積已超過千人。（視頻會議截圖）
聖縣公共衛生主任柯迪指出，縣內因新冠肺炎死亡的人數累積已超過千人。（視頻會議截圖）

新冠肺炎確診病例、住院和死亡人數持續增加的情況下，聖他克拉拉縣因新冠肺炎死亡的病例，在本周三(13日)達到了新的嚴峻情況，累積已經共有超過1000人因新冠死亡。

聖他克拉拉縣衛生局公共衛生主任柯迪(Sara Cody)表示：「我們與社區中所有因新冠肺炎而痛失親人的人們站在一起。」她進一步說：「對我們的社區來說，1000人的死亡是一個災難性的悲劇里程碑。我們哀悼每一個逝去的生命，我們的目標仍然是拯救盡可能多的生命。嚴峻的現實是，新冠病毒在我們縣和整個州內仍極為普遍。儘管大家已經犧牲了近一年的時間來對抗這種病毒、預防感染，希望恢復正常生活，但必須保持警惕，否則醫院和醫療保健系統將面臨更多的死亡和極端挑戰。 」

截至周三，聖縣僅餘5%的加護病房(ICU)床位可供使用，其中47%的床位用於新冠患者。這種病例的激增給醫院工作人員帶來壓力，迫使他們在護理管理方面做出艱難的決定，甚至導致進入醫院的等候時間更長。

在新冠肺炎疫苗接種方面，聖縣的新冠疫苗接種工作正在進行，全縣的醫療保健系統已經提高了能力。然而，即使未來疫苗的供應量增加，也需要多個月才能在整個社區達到高水平的覆蓋率和保護。因此個人的防疫情況對於改變疫情傳播的進程就顯得極為重要。縣府再一次呼籲民眾：保持社交距離、持續配戴口罩、除必要活動外待在家裡，仍然是限制病毒傳播的最佳方式。

聖他克拉拉縣的網站sccfreevax.org是聖他克拉拉縣疫苗相關信息的官方來源，該網站定期更新，以反映哪些社區成員有資格接受疫苗，以及這些人如何安排預約。

疫苗 新冠肺炎 疫情

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