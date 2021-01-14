「加州全保」申請月底截止 投保要快

加州全保的總裁李彼得（上）與亞健社醫師與專員代表召開發布會。（視頻截圖）

又到了每年醫療健保 計畫更新、續保的申請期。「加州 全保」（Covered California）的申請截止日期是1月31日，亞裔社區代表也呼籲民眾積極致電諮詢，找到合適自己的健康保險 。

1月13日，加州全保與「亞健社」（Asian Health Services）聯合召開發布會，向亞裔社區介紹今年加州全保的申請情況，同時強調在疫情期間，民眾更應該留心健康保險相關的資訊，保護自己。

加州全保的總裁李彼得（Peter Lee）表示，1月31日之前投保的民眾，在2月1日就會開始擁有健保。他呼籲民眾不要等待，因為大部分投保的加州民眾，都能夠獲得州府或者是聯邦的補助。尤其是在灣區的很多家庭，是中產階級，也能獲得部分的州府補助。

加州全保是面向加州居民，擁有不同健保選項的一個綜合計畫，同時符合條件的個人或家庭，尤其是中低收入的家庭，能夠獲得保費補助。依照保障額度的差別，加州全保分成銅、銀、金、白金等四種福利等級，等級越高、保費越貴、但需要自行負擔的醫療費用則越低。

李彼得列舉出數字表明，今年參與加州全保的民眾人數比往年高，而且過去的數字顯示，參與加州全保中的民眾有23%是亞裔，其中大部分都是華人。他呼籲民眾在疫情期間，除了戴好口罩保護自己，也要擁有一份健康保險來保護自己。

亞健社的朱麗醫師說，因為疫情，很多人都失去了工作，也就失去了健康保險。面對巨大的壓力，有的民眾甚至產生了輕生的念頭。朱麗醫師認為，民眾可以及時向社區機構求助，因此能夠獲得幫助，獲得醫療健保，讓生活重回正軌。

法律也訂明沒有保險的加州居民會面臨罰款。更多信息可以撥打亞健社的電話諮詢，號碼是：510-986-6880，有中文服務。亞健社的專員能夠根據民眾的不同情況而給出建議，包括那個健保計畫更合適自己。

民眾也可以登錄加州全保的中文網站（https://www.coveredca.com/chinese/）查詢。消費者如果希望進一步了解各種承保範圍的選擇，也可致電800-300-1533 （國語）或800-339-8938（粵語）。