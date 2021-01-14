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聖他克拉拉縣疫苗接種 75歲以上居民也納入

記者陳程威／聖荷西報導
聖他克拉拉縣行政官威廉斯。（視頻記者會截圖）
聖他克拉拉縣行政官威廉斯。（視頻記者會截圖）

隨著疫苗產能的快速擴張，以及第一階段疫苗接種工作的持續推進，聖他克拉拉縣官員在13日宣布，聖縣所屬的衛生機構將會把疫苗的接種對象擴展到所有75歲及以上的人士。無論其個人移民身份，任何生活在聖縣75歲以上的居民，從現在起都將是接種的對象。

75歲及以上的個人，平時如果是通過縣衛生網絡獲取醫療服務，現在可以通過縣政府網站sccfreevax.org上的鏈接進行疫苗的註冊預約。在其他醫療系統，包括巴洛阿圖醫療基金會（Palo Alto Medical Foundation）、史丹福和凱瑟（Kaiser）醫院，也預計將很快擴大他們對年長人士的疫苗預約服務。具體信息可以在sccfreevax.org上找到。

聖他克拉拉縣行政官威廉斯（James Williams）表示，聖縣目前之所以無法做到州政府以及聯邦要求的為65歲及以上的居民施打疫苗，是由於聖縣的65歲以上人口數量龐大，而目前縣府的疫苗數量不足所致。聖他克拉拉縣65歲及以上人口超過30萬，縣府目前所擁有的疫苗無法保障如此大數量的接種人口。

因此縣府決定把受到疫情最為嚴重的75歲及以上人口先行列入許可施打的人群。威廉斯同時透露，聖縣政府的疫苗供應量一直都處於不足的狀態，且州政府和聯邦政府並未透露接下來數周聖縣能獲取疫苗的數量。

關於之前在聖縣的社交媒體上傳播的疫苗接種鏈接，威廉斯表示，這是由於州府的PrepMod系統的的缺陷所導致的。縣政府已經向每個預約接種疫苗的人發送信息，告知他們如果不符合資格，應取消預約。如果不符合格標準，即使預約成功也無法接種疫苗。

聖縣政府提醒民眾，不要相信任何可以提前接種疫苗的詐騙訊息。聖他克拉拉縣政府的疫苗網站sccfreevax.org是聖縣疫苗相關信息的官方來源。該網站定期更新，以反映哪些社區成員目前有資格接受疫苗，以及這些人如何安排預約。

聖他克拉拉縣75歲以上民眾可施打疫苗。(本報檔案照)
聖他克拉拉縣75歲以上民眾可施打疫苗。(本報檔案照)

疫苗 威廉 疫情

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