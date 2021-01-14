庫比蒂諾市安置街友 協助入住旅館庇護所

庫比蒂諾市經理馮德莉（Deborah Feng）表示，市議會已經提供了20萬元的資金，用以幫助Wolfe Road上無家可歸的遊民解決住房問題。

截至12日，在15名街友中，有10人住在由庇護 所提供的旅館 空間。在那裡街友們將得到急需的服務。入住旅館的街友們有為期6個月的住宿保證，其中包括基本上的生活服務，外加心理健康和行為健康服務。這些措施旨在幫助有需要的人，並為他們在六個月期滿後獲得長期支持性住房做準備。

與此同時，庫比蒂諾市為那些沒有辦法選擇居所的街友提供了另一個更安全的戶外場所。在那個地點，庫市為這個臨時營地的居民提供了垃圾收集站、移動廁所和洗手站。在那裡他們將會得到來自西谷社區服務機構（West Valley Community Service）和個人捐贈者的支持。

關於新冠檢測 的問題，儘管聖他克拉拉縣提供了移動檢測，然而街友選擇拒絕接受檢測，稱這是他們的權利。

庫比蒂諾市長蒲仲辰在聲明中表示：「我很高興庫比蒂諾市能夠與聖他克拉拉縣和非營利組織合作，作出富有同情心的反應，特別在目前的大流行肆虐的艱難時刻。市議會將繼續我們的工作。我們也將繼續支持庫比蒂諾市工作人員提出的非常周到的方法，為人口中最需要的人提供外展和必要的服務。」