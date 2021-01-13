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科技界大老緬懷臧大化：他最喜歡幫助別人

記者李榮／灣區報導
1996的橡子園Acorn Campus在林富元家吃火鍋晚餐。當時還只是天使投資組合，然後慢慢的演變成創投基金孵化器。右三為臧大化，左一為林富元。（林富元提供）
1996的橡子園Acorn Campus在林富元家吃火鍋晚餐。當時還只是天使投資組合，然後慢慢的演變成創投基金孵化器。右三為臧大化，左一為林富元。（林富元提供）

科技界重量級大老臧大化1月11日因肺線癌在家中辭世，消息傳來，各界都非常惋惜，許多與他深交多年的老友難過之餘，也都肯定臧大化的為人與風範，「臧大化絕對是科技業最重要的領袖之一。」

「40幾年來，臧大化是我最熟悉、最敬佩的朋友。」與臧大化相識數十年的創投家徐大麟指出，臧大化是最成功的連續創業家之一，特別在70、80年代矽谷極為風光的時候，臧大化更近一步連結台灣、亞洲、日本，以及後來中國大陸，與矽谷交流，臧大化是華人最科技界重要的領袖之一，本業成功又連結矽谷與亞洲交流，幾乎是完美的矽谷人。

徐大麟說，前天大家才做了一次zoom meeting，並且請人剪輯，希望將影片送給臧大化，讓臧大化能在與癌症作戰時有些溫暖，沒想到就傳出過世的消息，「我的內心非常難過，但也許臧大化是早點脫離痛苦。」

徐大麟進一步回憶，臧大化對國家非常熱愛，每次總統選舉，大家都一起回到台北，在君悅飯店頂樓一起看選戰。臧大化也是非常有修養的人，交友滿天下，幾乎不會發怒、生氣，而且一直到過世之前不久，都還是每周至少上班六天。除了科技本業，還是亞歷山大牛排館大股東，推動矽谷的商業與品味。

徐大麟並說，臧大化非常會喝啤酒，喝啤酒幾乎是天下無敵。後來輕微中風後，啤酒少喝了一點。

徐大麟的妻子、劇作家沈悅說，臧大化一生敬業善良、博愛，透過欣欣教育基金會將愛心遠送到偏鄉，「記得有一次在一個中國餐館裡，臧大化特別指著牆上掛的一幅字，說他最欣賞這兩句魯迅詩中的句子：橫眉冷對千夫指，俯首甘為孺子牛。」而這句話其實很代表臧大化的為人，總是很有義氣，對弱小盡心盡力扶持。

「臧大化的離開，是灣區華人最大的損失。」創投家林富元表示，臧大化是老師、是好友，是旅行朋友、事業上合夥人，也是最投緣的酒友。

美西玉山科技協會理事長謝忠高表示，臧大化看問題都非常深入，而且就算是與後輩討論，也都非常謙和，是值得尊敬且有智慧的長者。臧大化雖然事業有成，但還是開著多年的老車，而且每天都會到辦公室，精神令人敬佩，「David（臧大化）最喜歡做的事情，就是幫助人。他的為人無論在東方文化或者西方文化中，都是很難得的。」

臧大化也是欣欣教育基金會名譽理事長。欣欣教育基金會現任理事長丁永慶表示，臧大化不幸過世讓人震驚、難過，希望太太呂建琳（Cathy）能節哀順變。

欣欣教育基金會表示，臧大化理事長是位慈祥和藹、風趣幽默的長者，為人低調、心懷理想，不但親自走訪學校，做好事也不為人知。欣欣沒有公關預算，每次吃飯臧大化一定付了錢才離開。臧大化朱偉人表示，臧大化的離世是社區的大損失，臧大化的心願就是希望社區團結，並鼓勵大家多參與社區服務。

臧大化(後排右) 也是欣欣教育基金會名譽理事長，長期推動教育。（欣欣教育基金會提...
臧大化(後排右) 也是欣欣教育基金會名譽理事長，長期推動教育。（欣欣教育基金會提供）

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