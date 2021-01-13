譴責國會暴亂 學者：沒有清算 就沒有真相和癒合

川普支持者6日攻入國會大廈破壞，被譽為美國民主歷史上最黑暗的一天。（記者劉先進／翻攝）

川普支持者6日攻入國會大廈破壞，國會議員緊急撤離。且造成五人死亡，釀成美國 民主歷史上最黑暗的一天。柏克萊加大學者紛紛發言譴責。有學者認為，美國向前走的路上，沒有某種清算，就沒有真相和癒合。

柏加大公共衛生學院行為科學副教授、歸屬感研究所（Othering and Belonging Institute）副主任赫德（Denise Herd）表示，看到美國民主的標誌性代表被圍攻，人們衝入試圖傷害國會議員，讓人感到不安。且大規模的人衝入大廈，令人難以置信。這其中有白人至上主義的聯繫。

赫德說，美國有很多法律和秩序（law and order）的運動，針對非裔 和其他有色人種。並以防止恐怖主義的名義。把穆斯林、非裔、西語裔美國人和其他有色人種描繪成對美國的威脅。「川普在邊境修牆，據說是為了阻擋犯罪分子。但犯罪分子就在國會大廈中做著在一個先進的現代西方國家無法想像的事情。」

柏加大社會福利學院博士生薩文（Katie Savin）表示，抗議者衝入國會，與她參加過的公民抗命不同，因為缺少公民抗命的兩個基本要素，沒有真正的策略，也沒有感覺到參與的人有衡量。他們只是在用自己的個人安全換取更高的目的。

法學院部落文化資源政策研究員門卡（Nazune Menka）表示，今年夏天，人們看到了警方對「黑人的命也是命」運動的反應。抗議活動基本上是平靜和平的。從外地來的人反對抗議，才是衝突和暴力的來源。夏天的任何暴力事件，並非在此運動下發生的。暴力事件的目標是為了歪曲媒體的視線，將有色人種進一步妖魔化。這與國會大廈的警方反應形成對比，讓人心痛。

如何改變政府對非裔和白人示威的不同反應？赫德說，暴徒衝入國會大廈，是恐怖主義。需要被威懾，根據法律規定來處理。汙損公共財物、攻擊他人都要受到懲罰，有人應被逮捕和起訴。「我認為，嘗試著深入到人的層面，解決人們的一些痛苦至關重要。這很困難，因為錯誤的資訊和謊言的傳播，人們沒有得到充分的資訊。新政府將嘗試彌合一些分歧，並致力於解決一些核心問題。現在最大的核心問題之一，是美國處於疫情 中，圍繞疫情的解決，建立溝通橋樑很有必要。」

門卡表示，美國教育系統已失敗，需要更好的系統。「我們沒有教授國家的真相和歷史。人們讓自己認為白人特權不存在。大家需要面對這個國家的真相和歷史，美國人是在被盜的土地上，以奴隸制建立了這個國家，資本主義繼續榨取和污染土著人的土地。前進的道路，沒有某種清算，就沒有真相和癒合。」