金山新議長華頌善 中文名有來頭

2018年華頌善（右三）參選金山議員，便開始使用中文名字。（記者李晗/攝影）

在舊金山 從政的人士，取一個地道的中文名字已然是必須。市議會新上任的議長是非裔 男性華頌善（Shamann Walton），他的中文名字也有一番來頭。

這一切就要從華頌善的議員辦公室主任、華裔朱凱勤（Natalie Gee）的媽媽說起。朱媽媽居住在舊金山肖化區（Portola），來自廣州。她熱愛文學，平時喜歡閱讀，對於中文有一定的造詣。朱凱勤自己也能夠讀寫中文，廣東話非常流利。

2018年，華頌善當時在競選舊金山第十區（灣景、訪谷、獵人角）的市議員。第十區原本是非裔聚居區。但是近年來華人數量持續上漲，因此參選該區的議員，擁有一個中文名字則顯得十分重要。當時在為華頌善的競選擔任經理的朱凱勤，就讓媽媽特別給華頌善起了這個中文名字。

之所以叫華頌善，朱媽媽表示對華頌善寄予厚望。因為市議員是「地方父母官」，所以給了他一個「善」字作為名字，希望他能夠頌揚善良美德。而「華」的姓氏，在粵語的發音「Wa」也和Walton的中的Wa發音接近。此外像是「楊馳馬」、「呂露嫣」等名字，都是出自朱媽媽之手。

華頌善表示，非常感謝朱媽媽給自己起的名字。他說，這個名字很棒，能夠展現出來一種能力，將大家團結起來，為社區服務。

當時2018年的第十區市議員的競選中，沒有華裔參選，但是選票上的候選人中文名字一個比一個「逼真」。除了華頌善之外，還有李凱禮（Tony Kelly）、艾霖敦（Theo Ellington）、余淑蓮（Uzuri Pease-Greene）等等。

在進入議會擔任立法議員之前，華頌善已經是民選官員——聯合學區教育委員。在2014年參選時，華頌善並未有中文名，中文選票上他的名字就是簡單的音譯「夏曼‧沃爾頓」。然而在2018年他才擁有中文名。

金山議長是全市僅次於市長之後的第二高官位。華頌善也是首位非裔男性的議長。他所在的議員席位的前一任議員郭嫻（Malia Cohen）同樣也是非裔，擁有一個地道的中文名，也曾經擔任金山議長，現在是加州 平稅局委員兼任金山警察委員會主席。現任加州議員邱信福、市長布里德（London Breed）都曾經是金山議長。