我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美新冠死例破38萬 疫苗不留第2劑 逾65歲皆可接種

新聞透視／「相見不如拒見」 龐培歐終遭反挫

金山新議長華頌善 中文名有來頭

記者李晗／舊金山報導
2018年華頌善（右三）參選金山議員，便開始使用中文名字。（記者李晗/攝影）
2018年華頌善（右三）參選金山議員，便開始使用中文名字。（記者李晗/攝影）

舊金山從政的人士，取一個地道的中文名字已然是必須。市議會新上任的議長是非裔男性華頌善（Shamann Walton），他的中文名字也有一番來頭。

這一切就要從華頌善的議員辦公室主任、華裔朱凱勤（Natalie Gee）的媽媽說起。朱媽媽居住在舊金山肖化區（Portola），來自廣州。她熱愛文學，平時喜歡閱讀，對於中文有一定的造詣。朱凱勤自己也能夠讀寫中文，廣東話非常流利。

2018年，華頌善當時在競選舊金山第十區（灣景、訪谷、獵人角）的市議員。第十區原本是非裔聚居區。但是近年來華人數量持續上漲，因此參選該區的議員，擁有一個中文名字則顯得十分重要。當時在為華頌善的競選擔任經理的朱凱勤，就讓媽媽特別給華頌善起了這個中文名字。

之所以叫華頌善，朱媽媽表示對華頌善寄予厚望。因為市議員是「地方父母官」，所以給了他一個「善」字作為名字，希望他能夠頌揚善良美德。而「華」的姓氏，在粵語的發音「Wa」也和Walton的中的Wa發音接近。此外像是「楊馳馬」、「呂露嫣」等名字，都是出自朱媽媽之手。

華頌善表示，非常感謝朱媽媽給自己起的名字。他說，這個名字很棒，能夠展現出來一種能力，將大家團結起來，為社區服務。

當時2018年的第十區市議員的競選中，沒有華裔參選，但是選票上的候選人中文名字一個比一個「逼真」。除了華頌善之外，還有李凱禮（Tony Kelly）、艾霖敦（Theo Ellington）、余淑蓮（Uzuri Pease-Greene）等等。

在進入議會擔任立法議員之前，華頌善已經是民選官員——聯合學區教育委員。在2014年參選時，華頌善並未有中文名，中文選票上他的名字就是簡單的音譯「夏曼‧沃爾頓」。然而在2018年他才擁有中文名。

金山議長是全市僅次於市長之後的第二高官位。華頌善也是首位非裔男性的議長。他所在的議員席位的前一任議員郭嫻（Malia Cohen）同樣也是非裔，擁有一個地道的中文名，也曾經擔任金山議長，現在是加州平稅局委員兼任金山警察委員會主席。現任加州議員邱信福、市長布里德（London Breed）都曾經是金山議長。

朱媽媽(左)與華頌善的辦公室主任朱凱勤，在2019年受訪。（記者李晗/攝影）
朱媽媽(左)與華頌善的辦公室主任朱凱勤，在2019年受訪。（記者李晗/攝影）

非裔 舊金山 加州

上一則

金山撥款6200萬元 紓困商戶

下一則

譴責國會暴亂 學者：沒有清算 就沒有真相和癒合

延伸閱讀

回應聯名信 布里德力挺：金山華埠不會消失

回應聯名信 布里德力挺：金山華埠不會消失
累犯獲假釋 布里德：舊金山司法系統失敗

累犯獲假釋 布里德：舊金山司法系統失敗
華裔婆婆打疫苗 市長布里德欣慰 重申居家令仍將繼續

華裔婆婆打疫苗 市長布里德欣慰 重申居家令仍將繼續
金山學區重啟擱置 市長布里德推「監察式檢測」

金山學區重啟擱置 市長布里德推「監察式檢測」
加州議會亞裔黨團推薦 劉雲平、邱信福接任州檢察長

加州議會亞裔黨團推薦 劉雲平、邱信福接任州檢察長
馬兆明致函布里德 促籲長沙釋放「公益三子」

馬兆明致函布里德 促籲長沙釋放「公益三子」

熱門新聞

紐森6日宣布，加州將在聯邦的紓困支票之外，再額放發放加州的600元紓困支票。(Getty Images)

紐森砸24億 加州人再領600元紓困金

2021-01-06 23:25
加州洛杉磯 Mission Hills地區一家養老院醫務人員8日正在施打莫德納疫苗。(Getty Images)

加州加速接種疫苗 第二、第三優先群體本周注射

2021-01-11 00:28
輝瑞疫苗。(Getty Images)

美聯社：接種疫苗兩周 佛州醫死亡

2021-01-09 16:05
罷免紐森的組織，在加州各地出現。(Getty Images)

捐50萬元罷免州長 原來是他！

2021-01-06 02:14
州長紐森在網上呼籲加州人留在家裡，減少病毒傳播。(Getty Images)

創新高 加州單日695病歿 醫師憂：面臨感染海嘯

2021-01-09 22:55
紐森說，將會加快加州的疫苗接種，未來1周將可為100萬加州人接種。(Getty Images)

紐森下令加快施打 加州未來1周 百萬人接種

2021-01-09 22:59

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
國務院取消所有出訪 駐聯合國大使去不了台灣

國務院取消所有出訪 駐聯合國大使去不了台灣
新聞透視／「相見不如拒見」 龐培歐終遭反挫

新聞透視／「相見不如拒見」 龐培歐終遭反挫
飛美最新規定！ 所有旅客登機前須持新冠陰性證明 26日生效

飛美最新規定！ 所有旅客登機前須持新冠陰性證明 26日生效
川普批彈劾獵巫 拒對國會暴亂擔責 稱集會演說完全合適

川普批彈劾獵巫 拒對國會暴亂擔責 稱集會演說完全合適
44歲波士頓學院華裔教授因新冠併發症去世

44歲波士頓學院華裔教授因新冠併發症去世