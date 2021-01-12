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韓判日賠12慰安婦各9萬 慰安婦正義聯盟相挺

記者黃少華／舊金山報導
一名韓裔舞者在舊金山慰安婦紀念碑前，演繹慰安婦受害者的悲慘命運。（記者黃少華／攝影）
一名韓裔舞者在舊金山慰安婦紀念碑前，演繹慰安婦受害者的悲慘命運。（記者黃少華／攝影）

南韓首爾中央地區法院日前裁定，日本政府需要向12名韓國「慰安婦」受害人倍償9萬美元。「慰安婦正義聯盟」發表聲明支持這一裁決，認為法院確認了「慰安婦」的歷史事實。

不過，這一賠償額與世界各地的「慰安婦」受害者對日本政府的索賠金額相差甚遠。

幾十年來，「慰安婦」受害老人的七個要求一直很明確：1.、承認戰爭罪行。2、全面展開調查。3、做出正式道歉。4、提供法律補償。5、懲罰曾經犯下罪行的人。6、給予公眾教育。7、建立紀念館和紀念碑。

「慰安婦正義聯盟」認為，從受害者的角度出發，每一個要求都必須得到滿足及答覆。僅靠金錢上的補償是不夠的，它大大縮減了對戰爭罪行負有全面和真實責任的涵義。金錢不是而且永遠不能取代日本必需承擔的責任。

不幸的是，日本政府仍然否認它是罪魁禍首，拒絕承認他們犯下的反人類罪行，不但沒有為過去的受害者申張正義，而且還為延續當今的性暴力助力。

日本建立的性奴隸制度，在近代歷史上前所未有。日本是世界上唯一一個國家，主導一個巨大的「軍用性奴隸制度」，影響了數以十萬計的婦女。這些婦女和女孩中許多人遭受殘酷肉體蹂躪而死亡。

少數二戰倖存下來的人現在都已經非常年長，有些已經去世。其中包括了本案中的一些原告。

「慰安婦正義聯盟」認為，這次的裁決僅涉及日本和韓國之間的問題，而又一次忽略了「慰安婦」是牽涉了13個國家以上的國際事件，其中很大一部分的受害者來自中國

「慰安婦正義聯盟」和全球和平及婦女組織，將繼續堅持要求日本政府對戰爭罪行承擔全部責任，兌現「慰安婦」的所有要求，持續要求日本政府必須正式道歉。

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