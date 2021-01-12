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「矽谷」誕生50周年 是概念或只是地區？

編譯組／矽谷11日電
矽谷一詞已誕生50年。（Getty Images）
矽谷一詞已誕生50年。（Getty Images）

矽谷50歲生日快樂！1971年1月11日，新聞工作者霍夫勒（Don Hoefler）為電子新聞（Electronic News）撰寫了一個分為三部分的系列報導，標題為「美國矽谷」（Silicon Valley U.S.A.），這是「矽谷」一詞首次在媒體上出現。霍夫勒當時應該不知道，他創造了一個全新的地域，一個超越地理限制走進人們意識裡的地域。

不過，矽谷一詞並非霍夫勒憑空想像，據了解，是源自他與Ion Equipment時任總裁瓦爾斯特（Ralph Vaerst）的一席談話。毫無疑問，「谷」指的是聖他克拉拉谷，當時南灣已出現新興的科技產業，「矽」則是積體電路（又稱晶片）的主要製造原料，矽谷因此得名。

在60和70年代，聖他克拉拉谷開闊的土地上出現愈來愈多初創公司，從巴洛阿圖向南延伸到山景城、桑尼維爾和聖荷西。在發展過程中，奇怪的事發生了，聖荷西被矽谷吞沒，加州以外的人無法在地圖上找出全美第十大城市聖荷西，卻可以輕易指出矽谷的所在。

不過，看著矽谷崛起的前聖荷西市長麥肯納瑞（Tom McEnery）說：「矽谷的氣勢從來沒有蓋過聖荷西，我認為，矽谷正是聖荷西的代名詞，它不是一個真正的地理區域，而是一個概念。」

麥肯納瑞表示，名稱改變只是一項行銷手法，目的在把人們覺得不重要的事變得很重要。他說：「我碰巧認為聖荷西這個名字很有氣勢，聖他克拉拉谷也不差，矽谷也是。」

其實，多年來，將矽谷視為一種概念而非地區，一直是個趨勢。這個想法，創投業者多爾（John Doerr）2016年在史丹福大學舉行的全球企業家峰會（Global Entrepreneurship Summit）上說過，也是矽谷聯合創投（Joint Venture Silicon Valley）的漢考克（Russell Hancock）鼓吹超過10年的哲學。這正是為何西雅圖的亞馬遜和微軟、舊金山的Salesforce、搬到德州的甲骨文（Oracle）和惠普（HP Enterprise），也都被視為矽谷一部分的原因。

矽谷 聖荷西 加州

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