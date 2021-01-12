醫院超載！聖他克拉拉縣：非緊急勿掛急診

聖他克拉拉縣呼籲民眾，若非急症，請不要去急診室。（記者李榮／攝影）

新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，也讓醫療系統承受莫大的壓力。聖他克拉拉縣指出，很多人對於醫療的治療有迷思，認為「去急診室能比較快得到治療」。然而，事實上，急診室是為搶救有生命危險的患者，「就算您搭上救護車、去到了急診室，若沒有生命危險，也可能需要等上幾個小時。因為醫療人員都在為生命危急的患者急救。」因此聖縣再次呼籲民眾，將急診室留給生命危急的患者，讓醫療系統保持正常運作。

縣府並指出，年底聖誕連假才剛過去，在去年入冬之後與年底的幾個節日，一直有許多民眾出遊，或是和家人朋友相聚，也導致確診人數大增，造成很多醫院已經不堪負荷、沒有床位或是醫護人員不足的窘境，「聖他克拉拉縣和加州 其他縣都面臨了相同的狀況，而這樣的情況可能導致緊急醫療服務和救護車在醫院前阻塞，無法及時的將病患送進醫院得到應有的治療或急救。」

聖他克拉拉縣表示，急診室的負載量已經不足，甚至發生一些救護車到了醫院門口，卻無法將病人送進醫院、必須在醫院外等好幾個小時的情況。救護人員不得以之下，留在救護車裡繼續給氧氣，以保持病人的生命，「這樣的情況對於我們的醫療系統造成非常大的挑戰。因為醫院提供的服務不光是給新冠病人的，很有可能有緊急狀況，像是車禍或是中風 或心臟病 的患者，沒有辦法即時得到救治，而發生憾事。」

縣府指出，為了保持醫療系統能正常的運作，希望大家若不是真的非常緊急，不要打911、或叫救護車。如果可以，請自行開車，或是請家人開車送去醫院。另外，去急診室之前可以衡量是否先去其他的診所或是urgent care，「因為很多醫院的急診室都已經沒床位了。」

縣府也呼籲民眾，請大家繼續防疫，勤洗手、戴口罩、保持社交距離。除了必要活動，不要隨便出門。