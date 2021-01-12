聖他克拉拉縣議會 促疫苗接種程序更透明

聖他克拉拉縣議員史密提等人，呼籲新冠肺炎疫苗的接種資料更加透明。（記者李榮／翻攝）

新冠肺炎 （COVID-19）疫情 延燒，聖克拉拉縣已經拿到部分的新冠肺炎疫苗 ，並且也已開始針對優先族群接種施打。聖他克拉拉縣議長查維斯（Cindy Chavez），以及議員史密提安（Joe Simitian）等人11日召開線上記者會，希望醫療院所與相關單為更為透明地公開數據，讓社會大眾了解疫苗接種的優先情況。

聖他克拉拉縣議會於1月5日提案，希望縣內的醫院與診所能夠提出接種疫苗的相關資料。史密提安指出，縣議會對這些醫院與診所並沒有管轄權，但這些醫療院所有責任為病人服務，而且大眾是透過這些醫療院所接種疫苗。

聖縣議會認為，目前醫院的接種優先群體可能過於狹窄，醫院應該擴大提供疫苗的範圍。史密提安進一步表示，目前的疫苗接種速度與分配可能還不夠快。

查維斯也指出，州府直接與像是凱瑟醫療基金會、Sutter醫療系統、巴洛阿圖醫療基金會等大型醫療機構進行疫苗的分配與接種。但是，縣議會認為整體程序還能夠更為透明些，議會希望從醫院拿到更多的數據，了解民眾接種疫苗的速度。

依照聖他克拉拉縣的數據顯示，截至1月8日止，聖縣約收到11萬份的疫苗，有4萬7000人已經接種。另外，在4萬7000位已經接種疫苗的人之外，還有一些人是透過退伍軍人事務系統，以及聯邦的系統接種到疫苗。

不過，史密提安也坦言，要從聯邦方面拿到疫苗接種情況的相關數據與資料，恐怕比起從私人醫療院所索取數據資料還要更為困難。