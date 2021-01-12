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灣區媽媽教室 1.22線上口罩製作教學

記者李榮／密爾比達報導
媽媽教室將介紹口罩的DIY製作。（媽媽教室提供）
媽媽教室將介紹口罩的DIY製作。（媽媽教室提供）

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續至今，一直未能控制，而「口罩」就是最好的個人防護工具。金山灣區「媽媽教室」因應新冠肺炎疫情延燒，宣布將於1月22日（周五）舉辦視訊講座，邀請葛守雯老師指導，介紹精美口罩製作DIY，讓大家都能簡單且快速地製作獨特的口罩。

金山灣區媽媽教室創辦人高玉麗指出，在疫情之下，口罩除了已強制成為必需的防護用品外，也發展成當前在疫情時間，追求與眾不同的流行基本配備。當日的「DIY精美口罩製作」文藝講座，由葛守雯指導媽媽們，發揮聰明才智、簡單快速親手製作獨特有個性、氣質優雅又高貴，並且與眾不同的精美口罩。

葛守雯畢業於台北教育大學，在校期間曾得手工創意及美勞工藝多項獎項。她過去任教於台北育達商職、桃園市復旦中學、還曾自己創辦幼稚園。

高玉麗表示，媽媽教室在灣區服務多年，深受很多會員喜愛。現在因為疫情關係，無法實體聚會，改為完全免費提供社區上課，希望大家能一起學習新知，共同度過新冠肺炎的居家時光。她呼籲媽媽們能把握機會儘速報名。上課餘額有限，依先後順序完成報名工作，才能及時寄出材料與工具準備通知。

1月22日「文藝講座」免費視訊課程題目：「DIY精美口罩製作，大家攜手一起勇敢向病毒說Bye！Bye！」。講員：葛守雯。

上課時間：1月22日 (周五) 10時至11時30分，Zoom網路會議。課程10分鐘前開放。Meeting ID: 998-806-3500。Password: Modesto101。（M請大寫）。媽媽教室詢問電話：408-252-7070。

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