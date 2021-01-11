聖荷西舞蹈劇團大批戲服被偷 竊賊動機令人起疑

歹徒似乎很有「選擇性」，有的偷、有的不偷。（記者李榮／攝影）

成立於1964年的聖荷西 舞蹈劇團（San Jose Dance Theatre），每年在聖荷西舉行多場大型胡桃鉗等芭雷舞劇演出，深受社區歡迎，團內也有華人學生。去年因新冠肺炎疫情 的關係，聖荷西舞蹈劇團無法進行現場演出，財務已相當緊張。原本寄望在2021年能夠趕緊脫離疫情有新的開始。沒想到，幾天前停放在教室旁的儲物拖車竟遭竊盜，被偷走約百件精心設計的戲服，其中部分還是深具歷史感、傳承多年的舞服。由於芭蕾 舞服轉賣的市場較小，且歹徒似乎是有針對性的選擇服裝偷竊，作案動機令人起疑。

「真的很難想像怎麼會有人做這種事！」聖荷西舞蹈劇團藝術總監赫克曼斯（Linda Hurkmans）指出，竊案是發生在幾天之前，但因為現在是疫情期間，教室與倉儲不是每天都會有人去，再加上附近並沒有監視器，因此也無法確認到底是在哪個時間點遭竊。但由現場跡象判斷，竊賊是先將門上的玻璃打破，再將門鎖轉開進入行竊，「他們應該開了一台大車來，究竟拿了多少東西，還在清點之中。」

赫克曼斯表示，竊賊在偷戲服的時候顯然是「有挑過」，有些類似的戲服只拿了部分。而且劇團遭小偷，原本以為小偷是會針對電腦等較有價值的物品下手，卻只是偷戲服，更讓人想不清動機。

她表示，劇院已經報警，並且詢問了附近的鄰居，但沒有目擊人士。懷疑竊賊應該是在半夜作案。

劇團戲服總監福布斯（Renee Forbes）指出，許多戲服是她親自設計，這些被偷的服裝可以說是多年的心血，還有的是劇院創辦人所設計的。她認為，戲服的轉賣市場非常特殊，只有很少數的人才會有興趣。

赫克曼斯指出，劇院正在準備今年的各項表演，戲服被偷的影響還在評估，整體的損失也還在計算，但光是被偷的「tutus」芭蕾舞裙，總價值就約2萬元。劇團提供1000元賞金，呼籲社區人士能夠提供線索。也希望大家能夠支持劇團，訂閱劇團的演出，或者上網gofundme.com資助，協助度過難關。