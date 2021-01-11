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華人關懷小包 溫暖佛利蒙第一線醫護

記者李榮／佛利蒙報導
華人準備關懷小包，送愛心給第一線的醫護人員。（讀者提供）
華人準備關懷小包，送愛心給第一線的醫護人員。（讀者提供）

新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，從去年初在灣區爆發至今，已經近一年的時間。秋冬開始，疫情又再度升溫，很多民眾都感到生活的不便與對於未來不確定的挫折，但醫療與警消等第一線的人員，其實更是長期面對壓力、也是最辛苦的一群人。

佛利蒙市長高敘加（Lily Mei）以及熱情的社區人士，趁著新一年的開始，發起募集「暖心關懷包」給醫療人員的活動，關懷包內放有零食與手寫的打氣小卡片，共募得了數百份，轉交至佛利蒙的華盛頓醫院，由該醫院執行總監柯克蘭（Angus Cochran）協調分配。許多社區人士一次捐數十份，

義工表示：「這真的是非常、非常感人的事，就像市長（高敘加）說的，很多人願意幫忙但是不知道從何幫起。」

響應發送關懷小包、但堅持匿名的核心義工指出，疫情以來第一線的醫護人員都承受非常大的壓力，有些醫護人員回到家不敢進家門。為了與家人隔離、避免傳播病毒的可能，因此就睡在車庫的帳篷裡。而現在灣區的ICU加護病房負載量幾乎已達極限，這些醫護人員的壓力更是前所未有。社區民眾的打氣相當有意義，特別是手寫卡片，就是希望能夠讓他們感受到溫度，繼續撐下去。

收集關懷小包的義工指出，幾位社區人士都是一次給30、50份的關懷小包。有些捐贈者，其實本身也不是很富裕，但大家都願意獻出溫暖。這些關懷小包雖然裡面的食物很簡單，但都是社區的心意，也展現華人回饋主流、參與社區的熱情。另外像是華人經營的Gonutz甜甜圈店，也會贊助甜甜圈給醫護人員。

社區人士也呼籲，佛利蒙的冬季收容所（Winter Shelter）的人數愈來愈多，需要社區人士捐餐，如果有意幫忙的民眾，可以聯繫項目負責人Jerry Lovejoy，電話510-796-7378。

關懷包中有各式零食。（讀者提供）
關懷包中有各式零食。（讀者提供）
關懷包中有各式零食。（讀者提供）
關懷包中有各式零食。（讀者提供）
許多民眾手寫關懷卡片。（讀者提供）
許多民眾手寫關懷卡片。（讀者提供）

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