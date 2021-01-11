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疫情升溫 史丹福暫停學生返校上課計畫

編譯組╱灣區10日電
新冠疫情又升溫，史丹福大學暫停學生返校上課計畫。(圖取自網路)
新冠疫情又升溫，史丹福大學暫停學生返校上課計畫。(圖取自網路)

史丹福大學日前公布校園有43名學生檢測新冠陽性之後，正式宣布冬季學期不允許大一、大二學生返校上課。校長拉文(Marc Tessier-Lavigne)、教務長德瑞爾(Persis Drell)在給全校師生的信中表示，新政策將於自11日開始至3月19日實施。

史丹福發言人米倫達(E.J. Miranda)表示，校方曾一度希望能讓半數大學部學生(大一、大二學生)能在冬季學期返校上課。但由於校園及全州與地方確診案例增加，聖他克拉拉延長居家避疫限制，導致政策改變。史丹福曾於上個月透露，計畫讓大一、大二學生冬季學期開學返校，但後來又延至1月21-24日。

史大發信指出，加州新冠病例激增，目前正處於疫情大流行最嚴峻時刻。在感恩節之前，聖他克拉拉縣新冠確診病例為每10萬人有4-5例。現在，每10萬人就有50個確診病例，增加了十倍。史大8日公布，自1月2日開始已有43例確診，其中包括研究生、專業研究人員與大學部學生，目前正在隔離中。大部分病例為最近才返校或新報到學生。衛生官員並未確認校園內學生被傳染情況。現在學生檢測的總體陽性比例仍低。

米倫達表示，有特殊課程需要的研究生和大學部學生，已在過去一周返回史丹福校園。史大校方指出，目前惡化新冠疫情態勢，讓所有大學生在冬季學期幾個月內返校的期待落空。春季學期將於3月29日開始。若情況允許，史大計畫安排大一、大二學生於6月21日開始的夏季學期正式返校。

史丹福大學並非唯一因應新冠而限制學生返校的學校。柏克萊加大春季學期將於1月19日開始，屆時將展開兩周完全遠程教學。若情況允許，校方計畫自2月1日開始提供有限度面授教學。

擁有23個校區的加州州立大學與加州大學系統，包括聖荷西州大、東灣州大也於先前宣布，2020-21學年大部分課程將線上授課。然而，部分特殊面授課程、例如實驗室等將持續。聖荷西州大將於1月27日開始新學期、東灣州大於1月19日開學。上個月，加州州大總校長懷特(Timothy P. White)宣布，計畫於2021年秋季學期恢復主要面授課程。聖他克拉拉大學宣布自1月4日開始線上課程。

加州大學 史丹福大學 檢測

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