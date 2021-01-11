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任期剩10天「彈劾川普」的意義？國會兩黨各陷分裂…

挺川遊行歸來 李愛晨擬再赴華府

記者李晗 / 舊金山報導
李愛晨在華盛頓參加完支持川普的遊行，回到舊金山家中。（李愛晨提供）
李愛晨在華盛頓參加完支持川普的遊行，回到舊金山家中。（李愛晨提供）

舊金山市長候選人李愛晨（Ellen Lee Zhou）參加完1月6日的華盛頓遊行示威之後，已經在日前回到舊金山。她堅持相信川普將會連任，並且計畫購買機票再飛往華盛頓，參加所謂的1月20日川普的「就職典禮」。

候任總統拜登的宣誓就職儀式計畫在1月20日舉行。網路上也有不少川粉在計畫當天在華盛頓的集會活動，號召川粉重回華盛頓。1月6日，華盛頓首府的支持川普的遊行示威，最終演變成衝擊國會的暴亂，造成死傷，舉國震驚。李愛晨在遊行隊伍的中間，她說自己是在現場祈禱，為美國禱告。

本報1月7日有關李愛晨參與華盛頓示威的新聞上線之後，許多英文的媒體都有轉發編譯。李愛晨表示自己也接到了大量的主流傳媒、英文電視台的約訪電話，但是她一律拒絕。

在自己的推特帳號上，李愛晨轉發了多個報導自己參與華盛頓示威的新聞，表示許多人因為知道她支持川普之後給她豎中指，她強調自己是一個「驕傲的母親川粉」（proud mother for Trump）。

全美疫情持續惡化，確診人數持續飆升。因為從外地歸來，根據舊金山現有的防疫政策，李愛晨必須要居家隔離，不得出門。身為舊金山公共衛生局的職員的李愛晨表示，自己的確從華盛頓回來之後就再也沒有出過門。在家中，她也搭好了背景板，貼滿了支持川普的海報，以此作為背景拍攝視頻，發上社交媒體。

保守派、親共和黨的李愛晨曾經在2018年和2019年參選舊金山市長，成績分別是第五和第二。2019年市長競選期間，李愛晨的競選廣告牌也引起過極大爭議。廣告牌上刻畫了當時的市長布里德（London Breed）身穿紅裙翹腿、吸菸數錢的形象，被指涉及種族歧視，引起軒然大波。

舊金山 川普 遊行

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