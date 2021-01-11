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巡警減少 屋崙華埠憂心影響治安

記者劉先進／屋崙報導
屋崙巡警減少，不少社區人士和商戶擔憂影響華埠治安。（記者劉先進 ／攝影）
屋崙巡警減少，不少社區人士和商戶擔憂影響華埠治安。（記者劉先進 ／攝影）

屋崙華埠商會主席陳錫澎10日表示，因為新冠疫情影響，警局預算至少降低10%，會減少開支。屋崙華埠的巡邏警員將會減少，原有負責華埠治安的警員蒲梅（音譯，Mae Phu）也可能調去其他地方。他正在積極和屋崙市府、市長薛麗比和警局溝通，希望盡量保留這些警員。即使減少巡警，也要放慢速度，避免對華埠社區治安造成大的影響。

華埠商戶李先生就表示，華埠最近罪案頻發，甚至有精神病患者當街行兇，用火焰槍攻擊華婦後腦，好在傷勢無大礙。嫌犯很快被抓捕。他很擔心，減少巡警不能震懾罪犯，會影響華埠治安。

屋崙市府去年12月底公布的數據顯示，因為疫情等影響，財政缺口為6200萬。如果現在不進行削減，到今年6月，也就是財政年度結束時，可能會耗盡所有資金。屋崙已宣布削減3000萬預算，其中原本有1500萬原計畫分配給警局，500萬給消防局。市長薛麗比說，不會裁掉消防員或警員，屋崙會有人服務城市。但其中一些特殊機構有影響，反應時間可能受影響。

陳錫澎則表示，目前，華埠巡警有4到5人，分早晚兩班，此前根據春節期間罪案數據增加，還會增派人手。但市府為削減財政缺口，各個部門預算至少削減10%，肯定影響到華埠巡警的服務。還不清楚華埠要削減幾個巡警，不過，負責華埠治安的警員蒲梅也可能調到其他地方。

陳錫澎說，轄區包含華埠第二區的市議員勵琪辦公室預算也減少，或許是社區聯絡員離職的原因之一。他正在積極和市府、薛麗比溝通，希望盡量保留華埠巡邏警員，或者緩慢減少，不至於對治安情況造成太快影響。

華埠商會正在推動成立商業區推動打造華埠商業區（Chinatown Business Improvement District），希望針對商業區內物業徵收財產評估費（property assessments，註：政府機構為獲得特殊利益而對不動產進行的任何收費），以籌集資金聘請保安，清理塗鴉，解決非法傾倒和遊民等問題，但需要業主能公投通過，才可實施。陳錫澎認為，此舉可部分緩解巡邏警員減少的情況。

不過，有華埠商戶表示，請市府給出收費具體方案，預期效果和實際操作過程，也避免遊民等問題重複出現。如果希望業主付錢，要先看方案和具體預算，也擔心受到稅收太多浪費在行政程式上，商戶沒有實際得益。

陳錫澎解釋，屋崙市中心、傑克倫敦廣場等區域，都有設立商業區收評估費，治安和衛生均有所改善。華埠商業區計畫並非單純收費，而是提供相應服務。目前也在發放調查問卷給商業，以徵求意見。

疫情讓警局預算減少，屋崙華埠巡警將減少。（記者劉先進 ／攝影）
疫情讓警局預算減少，屋崙華埠巡警將減少。（記者劉先進 ／攝影）

華埠 屋崙 預算

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