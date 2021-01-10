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作家王默人葬禮 骨灰將安置台灣清大

記者黃少華／柯爾瑪報導
親朋好友20多人到場參加了葬禮。（朱瑾／攝影）
親朋好友20多人到場參加了葬禮。（朱瑾／攝影）

知名作家王默人（本名王安泰）因心臟病發，於2020年12月30日下午在舊金山日落區家中辭世，享年86歲。王默人的葬禮於2021年1月9日在中半島柯爾瑪（Colma）義大利墓場舉行。20多名親朋好友到場向王默人遺體做最後道別。

出席者包括：王默人的妻子周安儀、次子王思予、兒媳黃莉霞、男孫王念竹；周安儀的親屬周安儉、朱瑾、周子揚、趙蓮芳；同學鍾振昇、何美惠；黃莉霞的親屬黃秀清、Edward A. Ipser Jr.；前海華電視公司董事長吳育庭、「紅杉林」呂紅；清華大學代表楊立吾；地產界人士Bob Evans、Fariba Evans；友人王小霞、王彩霞、張濤、紀慶川、張達聲等。

台灣國立清華大學覆蓋校旗，以表彰王默人2015年獲該校頒授榮譽文學博士學位。王默人還於2017年獲清華大學推薦角逐諾貝爾文學獎。多個團體送了花圈。

吳育庭、鍾振昇、呂紅、周安儀、王思予、楊立吾先後發言，回憶王默人生前的點點滴滴並給予高度評價。

根據王默人的遺願，葬禮結束後，遺體於當天下午火化。骨灰將最終安置在台灣國立清華大學文學館內。國立清華大學文學館是王默人和周安儀節儉過生活並賣掉物業後捐贈150萬美元支持興建，預計於今年底完工。

周安儀說，王默人一向衣著儉樸，對自己很苛刻。30多年前從事記者工作時，他身上常穿著三套100多美元的西裝，輪流穿直到穿破為止，皮鞋也是一樣，襯衫是他自己縫縫補補。但王默人對周安儀很大方，十年前去歐洲旅行時為周安儀買了一條綠色皮帶和一塊勞力士表。

周安儀說，兩人的婚姻是志同道合。王默人是文學上的導師，對周安儀寫稿嚴格要求，不滿意的稿件會被丟進垃圾簍，然後要求周安儀重寫，直至滿意為止。

周安儀說，王默人是理想主義者，「頭可斷、血可流」，也毫不退縮地寫出心目中的人物，哪怕犧牲自己的工作。這些小人物包括農民、漁民、礦工、商人、知識分子等。

王默人的小說被收進「王默人小說全集」。1985年，他因書寫內容觸及國民黨政府禁忌等緣由，決定離開台灣前來美國。

周安儀與兒子、兒媳、孫子向王默人做最後告別。（朱瑾／攝影）
周安儀與兒子、兒媳、孫子向王默人做最後告別。（朱瑾／攝影）

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