我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美國會好攻？精銳國會警察為何慘遭川粉軍團輾壓

挺川暴民找「叛徒」潘斯 揚言把他吊死國會山莊外

美聯社: 接種疫苗兩周 佛州醫死亡

編譯組╱美聯社8日電
輝瑞疫苗。(Getty Images)
輝瑞疫苗。(Getty Images)

全美單日死亡8日突破4000人，累計死亡已達36.5萬人。另一方面疫苗雖然面世已一個月，但截至8日全美只有590萬人接種了疫苗。民調顯示仍有30%的人說不會接種，顯示不少人都擔心疫苖會有副作用。聖荷西信使報8日報導說，佛羅里達一名醫師在接種疫苗兩周後已經死亡。

死亡醫師所注射的是輝瑞疫苗。輝瑞8日發表聲明說，他們已知道死亡事件，但沒有證據顯示死亡與疫苗有關。

死亡的醫師是56歲的麥可(Dr. Gregory Michael)。他是邁阿密戴德縣(Dade Co.)的一名婦科醫師。縣衛生局的官員說，死亡原因仍在調查中。

輝瑞的聲明說：「該名醫師在注射一劑疫苗16天後死亡，並且說接種者出現如此嚴重的反應非常罕見。病人體內血液不能凝結，內部出血不能停止。至今為止，已有數百萬人接種了疫苗，我們一直密切關注注射者的反應。」

聯邦疾控中心(CDC) 8日說，將會調查有關事件，再向公眾公布最新發現，以及該採取什麼行動。CDC的資料顯示，在最初接種疫苗的210萬美國人中，只有11人出現嚴重的過敏反應(anaphylaxis)。

疫苗 CDC 美國

上一則

舊金山田德隆區 37歲男中槍身亡

下一則

譴責國會襲擊事件 萊斯促和平權力交接

延伸閱讀

聖荷西凱瑟醫院聖誕「超級傳播」 被罰4.3萬

聖荷西凱瑟醫院聖誕「超級傳播」 被罰4.3萬
英國緊急通過3款新冠疫苗 但民眾「只要這一家的」

英國緊急通過3款新冠疫苗 但民眾「只要這一家的」
星國總理李顯龍接種輝瑞疫苗 拚最晚年底完成全國接種

星國總理李顯龍接種輝瑞疫苗 拚最晚年底完成全國接種
新研究：輝瑞疫苗似能抵抗新冠變種病毒

新研究：輝瑞疫苗似能抵抗新冠變種病毒
私人診所社區醫療機構 盼盡早獲疫苗

私人診所社區醫療機構 盼盡早獲疫苗
聖荷西市長怒批川普：應起訴煽動叛亂罪

聖荷西市長怒批川普：應起訴煽動叛亂罪

熱門新聞

紐森6日宣布，加州將在聯邦的紓困支票之外，再額放發放加州的600元紓困支票。(Getty Images)

紐森砸24億 加州人再領600元紓困金

2021-01-06 23:25
位於北加州宇洛縣(Yolo)的發達谷賭場度假村。(Getty Images)

賭場兩樣情…一家取消4000人聚餐 另一家辦6000人聚餐

2021-01-02 14:40
罷免紐森的組織，在加州各地出現。(Getty Images)

捐50萬元罷免州長 原來是他！

2021-01-06 02:14
Tesla的股價2020年漲695%，讓人聯想到2000年矽谷的科技泡沫。(Getty Images)

少了這條導火線 矽谷科技股還會重演2000年崩盤?

2021-01-03 00:24
疫苗接種進度嚴重落後，專家建議改為注射一劑，以加快速度。(Getty Images)

加快疫苗接種進度 專家建議先只打一劑

2021-01-02 13:45
加州疫苗接種率目前是美國人口最多的六大州中最低的一州。（Getty Images）

加州現多例新冠變種 疫苗接種率卻嚴重落後 低於美平均

2021-01-04 23:17

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
讓川普下台的最後一根稻草 是「他」！

讓川普下台的最後一根稻草 是「他」！
不甩拜登 川普：不參加1月20日就職典禮

不甩拜登 川普：不參加1月20日就職典禮
遭性侵空姐生前最後畫面曝光 走廊熱吻「被撿屍」

遭性侵空姐生前最後畫面曝光 走廊熱吻「被撿屍」
挺川暴民找「叛徒」潘斯 揚言把他吊死國會山莊外

挺川暴民找「叛徒」潘斯 揚言把他吊死國會山莊外
曾與黑人交往 女大生遭悔婚 父母也罵「丟祖宗臉」

曾與黑人交往 女大生遭悔婚 父母也罵「丟祖宗臉」