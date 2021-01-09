疫苗接種 聖縣擴大至所有1A醫護

聖縣公共衛生主管柯迪。（視訊截圖）

截至8日，聖他克拉拉縣的衛生保健系統已收到11萬280劑第一劑新冠疫苗 和1萬7320劑第二劑新冠疫苗。然而全縣僅有4.7萬多名醫療工作者接種了第一劑新冠疫苗。本周，全縣的醫療系統開始接種第二劑疫苗。聖縣衛生部門當天宣布，疫苗接種資格擴大至1A階段任何一級的所有醫護人員。

在回應疫苗接種速度緩慢的質疑時，聖他克拉拉縣公共衛生主管柯迪（Sara Cody）表示，由於聖縣接收到疫苗是在去年12月中下旬，正值假期，因此導致疫苗接種的速度緩慢。她同時表示，因為此次新冠疫苗要求低溫 的儲存條件，以及必須要遵循聯邦的要求分批接種等，也都造成了疫苗接種速度的緩慢。

聖他克拉拉縣新冠檢測 和疫苗官員芬斯特謝柏（Marty Fenstersheib）則表示，由於醫護人員對接種疫苗的遲疑，也導致了疫苗接種速度的緩慢。

據估計，聖克拉拉縣有約14萬名醫療工作者，疫苗的分配工作由聯邦和州政府制定的分階段系統指導。在1A階段，第一級重點關注醫院工作人員、長期護理設施的工作人員和居民、醫療急救人員和透析中心。第二級和第三級增加了家庭保健工作人員和中級保健設施工作人員、社區保健工作人員(包括宣傳人員)、公共衛生領域工作人員、初級保健診所工作人員、專科診所工作人員、實驗室工作人員、牙科診所工作人員和藥房工作人員。

聖他克拉拉谷醫療中心醫院副首席醫療官湯儀（Jennifer Tong）表示，目前正在各地開設各種疫苗診所，並預計在不久的將來開設更多的大規模疫苗接種設施。「隨著越來越多的疫苗可用，越來越多的人有資格接種疫苗。山谷醫療中心隨時準備與全縣其他醫療系統合作，滿足需求。到下周末，僅聖縣的醫療保健系統每天就有望接種4000支疫苗，未來幾周還會持續增強接種能力。」

柯迪透露，目前聖縣並沒有建立24小時疫苗接種中心的計畫。同時也表示，一旦向符合1A階段疫苗接種條件的人提供了疫苗，州政府就將允許各縣開始1B階段的人接種疫苗。

芬斯特謝柏則表示，最快有可能在本月底就可開始1B階段人士接種疫苗。至於疫苗接種的分配順序，可以上SCCfreevax.org了解。