臉書矽谷新園區計畫 減辦公室、增住房

臉書 8日公布門羅公園Willow Village園區新計畫內容。這個行人友善社區將比原先預想的建設更多房屋、較少辦公室空間，還將增加吸睛的高架公園。

新提案由臉書及開發公司「Signature Development Group」提交市府官員，將以嶄新門羅公園住宅、辦公室、雜貨市場、公園與開放空間園區呈現，取代已有半世紀歷史的產業與研究園區。臉書期待將園區現代化，新提案將減少辦公室空，增加住房及可負擔房屋。

在與當地居民、社區領袖與門羅公園市府官員溝通後，Willow Village園區進行重整翻新。辦公室新提案面積為125萬平方呎，和之前提出175萬平方呎相比，減少了29%。住房將有1700個單位，則比先前提案1500個增加13%。新住房單位提案中，約有20%、320個單位為可負擔房屋。這比之前設定15%可負擔房屋單位的目標還高，原因目標為225個單位。

目前約有3500名臉書員工在Willow園區工作，地點位於Willow Road及Hamilton Avenue交口，就在臉書門羅公園總部南邊。新辦公室園區可增加3400名員工、將園區總員工數增至6900人。Willow Village園區也將增加一處社區市場，位在Willow Road與由現有道路Hamilton Avenue延伸過來的新街道Main Street交接處。

園區還規劃建設高架公園，可見到舊金山 海灣美景。公園包括步行與自行車道，還有50-80英尺寬度的園林綠化以及兒童遊戲區、遮陽區與座位。並新增Town Square廣場供民眾聚集。園區將有充足人行和自行車道、戶外座位區，以及提供民眾閒逛、購物、用餐和騎自行車的聚集地。