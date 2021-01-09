庫比蒂諾商會橋梁獎頒獎：陳曉芸：個人服務獎 關鍵點信用聯盟：傑出企業獎
庫比蒂諾商會表示，2021年「橋梁獎」(Bridge Award)個人服務獎授予陳曉芸（Angela Chen）。關鍵點信用聯盟（KeyPoint Credit Union）獲得2021年度橋梁獎傑出企業獎。
庫市商會表示，陳曉芸已經為庫比蒂諾和更廣泛的矽谷社區服務了30多年，擔任了許多公職，並積極參與志願者活動。多年來，她一直是庫比蒂諾商會的活躍成員，並在亞裔美國人商業理事會服務。陳曉芸是庫比蒂諾-新竹姐妹城市協會的成員、庫比蒂諾市審計委員會成員、庫比蒂諾衛生委員會成員和迪安薩委員會成員。她作為傑出的榜樣，在種族和多元文化的社會中建立了信任、尊重和對話。
商會表示，關鍵點信用聯盟提供全方位非盈利金融解決方案，來幫助成員實現他們的生活目標。除了提供金融服務，關鍵信用聯盟還積極投身於社區服務。在整個2020年，關鍵點信用聯盟的員工積極幫助受到疫情影響的庫比蒂諾當地的企業和個人。除了花費大量時間創建專門用來支持庫比蒂諾小企業主的新項目外，關鍵點信用聯盟還持續支持阿茲海默協會、第二收穫食品銀行 、兒童玩具 、人類家園、聖他克拉拉圖書館，以及各種針對青少年和成年人的金融知識教育項目。
庫比蒂諾商會橋梁獎頒發給庫比蒂諾多族裔、多元文化商界中，為建立信任、尊重和對話做出貢獻的個人和組織。鑒於目前新冠疫情的影響，頒獎活動將於2月18日(周四)下午5點至6點30分舉行。具體的活動信息請訪問:https://bit.ly/LunarNewYear2021。
上一則
眾院議長波洛西國會辦公室筆電被偷 仍未找回
下一則
FB留言