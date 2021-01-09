庫比蒂諾商會橋梁獎頒獎：陳曉芸：個人服務獎 關鍵點信用聯盟：傑出企業獎

庫比蒂諾商會公布橋梁獎獲獎者。（庫比蒂諾商會提供）

庫比蒂諾商會表示，2021年「橋梁獎」(Bridge Award)個人服務獎授予陳曉芸（Angela Chen）。關鍵點信用聯盟（KeyPoint Credit Union）獲得2021年度橋梁獎傑出企業獎。

庫市商會表示，陳曉芸已經為庫比蒂諾和更廣泛的矽谷社區服務了30多年，擔任了許多公職，並積極參與志願者活動。多年來，她一直是庫比蒂諾商會的活躍成員，並在亞裔美國 人商業理事會服務。陳曉芸是庫比蒂諾-新竹姐妹城市協會的成員、庫比蒂諾市審計委員會成員、庫比蒂諾衛生委員會成員和迪安薩委員會成員。她作為傑出的榜樣，在種族和多元文化的社會中建立了信任、尊重和對話。

商會表示，關鍵點信用聯盟提供全方位非盈利金融解決方案，來幫助成員實現他們的生活目標。除了提供金融服務，關鍵信用聯盟還積極投身於社區服務。在整個2020年，關鍵點信用聯盟的員工積極幫助受到疫情 影響的庫比蒂諾當地的企業和個人。除了花費大量時間創建專門用來支持庫比蒂諾小企業主的新項目外，關鍵點信用聯盟還持續支持阿茲海默協會、第二收穫食品銀行 、兒童玩具 、人類家園、聖他克拉拉圖書館，以及各種針對青少年和成年人的金融知識教育項目。

庫比蒂諾商會橋梁獎頒發給庫比蒂諾多族裔、多元文化商界中，為建立信任、尊重和對話做出貢獻的個人和組織。鑒於目前新冠疫情的影響，頒獎活動將於2月18日(周四)下午5點至6點30分舉行。具體的活動信息請訪問:https://bit.ly/LunarNewYear2021。