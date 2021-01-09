華人健康促進計畫 幫他逆轉糖化血色素

張先生透過糖尿病預防課程，成功逆轉血糖值。（El Camino醫院提供）

血糖 問題是很多人煩心的毛病，很多人血糖偏高，或者已經處於糖尿病 前期，但又不知如何透過飲食與生活型態降低血糖。住在桑尼維爾的工程師張先生，參加醫院的衛教課程並調整生活型態，順利從糖尿病的邊緣逆轉回健康。他還自製圖表記錄血糖的變化，從「飲食、作息的改良，加上練習大雁氣功，真的有效！」

「2015年到2019年，我的糖化血色素（A1c）一直在7.0%和6.6%之間擺盪，而在2019年底，突然上升到7.4%，等於到了必須改善的地步。」張先生指出，參加了El Camino醫院專為華人 設計的糖尿病預防計畫，在計畫和個人教練的協助下，去年7月1日測試的糖化血色素降到了6.0%，非常滿意。當時他也曾在本報上分享他的經歷。

現在課程結束六個月了，他的血糖狀況呢？張先生開心的指出，去年上半年課程結束後，他仍持續得到華人健康促進計畫的支持和各種課程幫助，並且維持規律運動與健康飲食習慣。11月時，他的A1C再下降到百分之5.5%，回到正常值，「很感謝華人健康促進計畫提供的糖尿病預防計畫，它對改善我的血糖真有效！」

他表示，剛開始參加糖尿病預防計畫時，是現場上課，但後來因為新冠肺炎（COVId-19）疫情爆發，課程與諮詢都改為網路進行。在居家期間，他持續調整生活型態，連體重都減了23磅，BMI身體質量指數回到標準值。特別是一對一的教練能夠量身定做給予建議，讓他能維持在正確的方向。因此才能在六個月的計畫課程結束後，糖化血色降到了5.9.%。

張生生表示，課程的結束對他只是個開始。後來他除了維持原本被調整的生活習慣以外，並且也參與華人健康促進計畫提供的各項服務，維持規律運動與健康飲食，尤其是大雁氣功視訊課就很有幫助。

El Camino醫院華人健康促進計畫經理余怡菁指出，根據統計有40%以上的洗腎病人都是糖尿病患者，而糖尿病前期是阻止糖尿病發生最好的時機。疾病防治局（CDC）為糖尿病前期患者所設計的糖尿病預防計畫 (Diabetes Prevention Program)，已經證明能夠以非藥物的方式來降低降血糖。

她表示，「御糖有術糖尿病預防課程」是根據該計畫，內容涵蓋飲食、運動、睡眠和舒減壓力四個層面，全方位建立健康的生活作息，而且透過熟諳華人文化的雙語營養師及糖尿病衛教師擔任講師，搭配減壓與靜坐課程，等於是將西方科學研究與中國傳統文化元素，讓華人能更好的控制血糖。

家醫科尤文璋（Dr. Edward Yu）也說，御糖有術糖尿病預防課程是以疾病防治局完善的糖尿病預防計畫為基礎，專為華人社區設計，由華裔營養師用中文指導，「我相信我的許多病人都能從這項新計畫中受益。」

醫院的新一期御糖有術糖尿病預防課程將於1月30日開課，以普通話進行，全長共四個月的視訊課程。課程為每周六早上9時30分至11時上課，教材是CDC的糖尿病預防計畫，翻譯成中文改編，以循序漸進方式學習完整內容。如果參加全長六個月干預班，還包括一對一個人教練輔導，每月二至四次。

華人健康促進計畫在本周六（9日）早上10時舉辦御糖有術糖尿病課程說明會，查詢課程時間，可致電650-988-3234，活動報名: www.elcaminohealth.org/chidpp。

此外，說明會除了9日之外，1月20日（周三）同一時間也有另一場。