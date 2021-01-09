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聖馬刁市警飛車追捕盜車賊 1車禍落網2在逃

記者黃少華／聖馬刁市報導
被盜的豐田凱美瑞轎車失控並垂直掛在一根電線桿上。（圖片由聖馬刁市警察局提供）
被盜的豐田凱美瑞轎車失控並垂直掛在一根電線桿上。（圖片由聖馬刁市警察局提供）

聖馬刁市（San Mateo）警方表示，1月6日（周三）凌晨，警方逮捕了一宗轎車被盜案的一名嫌犯；此前，這輛被盜轎車在警方的追捕下發生車禍而停下。警方仍在搜捕另外至少兩名嫌犯。

案發當天凌晨4時過後不久，警方對一輛2019年版豐田凱美瑞（Toyota Camry）轎車被盜的報警作出響應，報案地點是19th Avenue 100號街區。警方在搜索過程中看到被盜轎車從Gum Street向北駛入Leslie Street，並且確定車上的一組人員將被盜轎車用於某些犯罪活動，於是實施追捕。

被盜轎車在從Leslie Street轉入17th Avenue時失控，垂直掛到路邊一根電線杆上，車上多名人員棄車步行逃離現場。

警方在El Camino Real和16th Avenue交界處發現了車上的其中一人並將他逮捕。警方稱，這名被捕人士名叫蒙托亞（Ignacio Antonio Montoya），現年26歲，是舊金山居民，隨身攜帶毒品用具和各種車型的鑰匙。他被指控盜竊汽車、共謀犯罪、反抗警方逮捕、持有非法毒品用具、持有盜竊工具等多項罪名。

這輛豐田凱美瑞轎車最初在舊金山被盜。警方無法聯繫到車主。

警方調查顯示，被盜的豐田凱美瑞轎車車主原來還擁有一輛雪佛蘭（Chevrolet）Blazer轎車。這輛雪佛蘭Blazer轎車於去年7月被盜。豐田凱美瑞轎車一套鑰匙就在車內。1月6日當天，幾名嫌犯還試圖偷走一輛豐田Tacoma越野車，但被車主嚇跑。

本案的案件號碼是21-0106-002。任何有嫌犯身分資訊的人士，可聯繫聖馬刁市警方。電郵是[email protected]，或（650）522-7700。

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