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舊金山華埠牧師性侵男童 紀錄片曝光陳年史…

記者李晗 / 舊金山報導
金美輪堂位於華埠Sacramento街，已經有上百年歷史。（記者李晗 / 攝影）
金美輪堂位於華埠Sacramento街，已經有上百年歷史。（記者李晗 / 攝影）

舊金山華埠牧師被揭發性侵男童的一段陳年歷史，因為一部新的紀錄片以及英文媒體報導再度進入大眾視野，許多細節重新曝光之後，又引起討論。

白人牧師韋切曼（Dick Wichman），在1947至1977年之間擔任華埠非盈利機構金美輪堂（Cameron House）的行政主任。據信在數十年間，他性侵數十名華裔男童、男青年。許多男童以及當時華裔移民家庭，因為種種原因當時並未有聲張，如今那些受害的男童許多已經是花甲之年，他們終於勇敢地選擇在鏡頭前講述過去發生的事情。

這部紀錄片名為「我們的治癒之旅」（Our Healing Journey），講述的就是當年受害的男童們在獲得心理諮詢輔導，走出陰影。

根據英文雜誌Alta的報導，韋切曼在當時華埠社區內聲望很高，金美輪堂有許多青少年項目，幫助社區很多。但是背後的他，專門對於那些單親家庭、或者是父親常常不在家的華裔男童「下手」。文中詳述了韋切曼對於男童們的性侵細節，包括在金美輪堂的地下室要男童脫衣，口交，以郊遊的名義把男孩們帶去北灣馬連縣或者蘇諾瑪縣，裸泳，然後在木屋性侵男童等。

有性侵受害者曾經在1980年代公開性侵事件，造成社區極大分化，當時社區不少人士認為，性侵一說是謊言，隨後越來越多的性侵受害者站出來，事件才漸漸浮出水面，但是仍然被壓制，據信是因為當時金美輪堂要裝修大樓，需要向社區募捐，機構負責人擔心事件會影響他們的聲譽。

韋切曼1977年卸任主任之後，交棒給了黃光漢（Harry Chuck），但此後十年韋切曼仍然活躍於金美輪堂。黃光漢前年拍攝「華埠崛起」（Chinatown Rising）獲得媒體廣泛報導。韋切曼80年代之後曾經一度被教會調查，後來韋切曼也和長老教會脫離關係，離開了舊金山，搬往俄勒岡州居住，並在2007年過世。韋切曼從未被刑事調查起訴，僅僅只是被教堂調查過。

韋切曼過世之前的幾個月，曾經有舊金山教會人士與輔導受害者的心理諮詢師前往俄勒岡找到韋切曼，希望他向受害者道歉。當時韋切曼已經垂垂老矣，也承認了自己與許多男童的親密行為，但是他堅稱這些親密行為是源自男童主動要求，或者男童對自己的「強烈依戀」（strong attachment）。

在英文媒體報導中也特別提到了當時參與金美輪堂活動的男孩代表，包括已經退休的華協中心主任方小龍（Norman Fong）。方小龍回應表示自己「不適宜」評論事件。金美輪堂現任的主任李啟光（Mike Lee）截稿前也未有回應。

紀錄片的地址是：https://www.ourhealingjourney.org/

金美輪堂大樓。（記者李晗 / 攝影）
金美輪堂大樓。（記者李晗 / 攝影）

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