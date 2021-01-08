我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

潘斯會「補刀」川普？白宮眾叛親離與第25修正案

孟昭文國會驚魂 受困5小時 短信傳子「媽媽愛你們」

兩黨各占50席…賀錦麗在參院將扮演決定性角色

編譯組╱灣區7日電
政治專家說，賀錦麗今年在參院將扮演重要角色。(Getty Images)
政治專家說，賀錦麗今年在參院將扮演重要角色。(Getty Images)

1月5日的喬治亞州參議員選舉，民主黨全取兩席，使兩黨在參院的席位平分秋色，各占50席。副總統賀錦麗成為參院當然議長，因此可在兩黨投票僵持不下時投出決定性的一票。她在參院和未來兩年美國政治的作用，因此特別重要。

但參院在50票對50票的情況下到底如何運作？賀錦麗又如何可以協助民主黨的拜登政府在參院通過法案？

加州資深政治策略家史奈爾(Dan Schnur)說，賀錦麗今年大部分時間將會花在參院，比去年她作為參議員時還要多，因為她去年花了不少時間在選舉上。

首先值得注意的是，憲法規定，雖然兩黨各占50席，但今年比去年增加了民主黨議席的參院民主黨領袖舒默可以成為多數黨領袖，也因此可以安排法案提出的先後次序，這使民主黨在參院占了很大優勢。

其次，由於大多數法案都要60票才能通過，而不是51票簡單多數就可通過。因此兩黨的溫和派議員將特別搶手，將會成為兩黨拉攏的對象。例如共和黨的緬因州參議員柯林斯(Susan Collins)和民主黨的西維吉尼亞州參議員曼錢(Joe Manchin)。

史奈爾說，賀錦麗在參院的一項重要工作，就是要替拜登政府與共和黨的溫和派議員建立關係，以便到有需要時，才有可能拉到重要的跨黨投票。

另外，由於兩黨議席相等，反而減少了黨派對立。因此增加兩黨妥協的空間，例如在氣候變遷的議題上，兩黨可能達成折中的方案。克萊蒙麥肯納學院政治學教授彼特尼(Jack Pitney)也認為，兩黨可以在疫苗發放的工作上達成協議。

還有，在參院各個委員會的成員分配上，1880年代和1950年代都有過前例，由兩黨按照50-50的比例各占一半。彼特尼預測，民主黨的舒默和共和黨的麥康諾會遵守這項前例。

最後，賀錦麗可以在參院通過拜登提名的法官和內閣人選發生作用。如果拜登提名的法官和內閣人選，兩黨投票相持不下，賀錦麗就可投下決定性的一票。由於川普過去四年提名了三名大法官，民主黨內已有訊息表示，希望年事已高的自由派大法官布萊爾(Stephen Breyer)能在未來兩年退休，讓拜登提名一年輕的大法官，也利用賀錦麗的一票通過確認。

參院 民主黨 賀錦麗

上一則

善寫小人物…文學家王默人病逝 享壽86歲

下一則

卸任市議員余鼎昂、李麗嫦 獲社區住客聯會表揚

延伸閱讀

世界晚報／國會認證拜登當選 川普聲明「有序交接」

世界晚報／國會認證拜登當選 川普聲明「有序交接」
傳拜登挑羅德島州長掌商務部 波士頓市長接勞工部

傳拜登挑羅德島州長掌商務部 波士頓市長接勞工部
潘斯違逆川普確認拜登勝選 賭上自身政治前途

潘斯違逆川普確認拜登勝選 賭上自身政治前途
美大選底定 蔡英文正式祝賀拜登當選美國總統

美大選底定 蔡英文正式祝賀拜登當選美國總統
國會確認拜登當選總統 美股早盤走高

國會確認拜登當選總統 美股早盤走高
國會認證拜登當選 川普聲明將進行「有序交接」

國會認證拜登當選 川普聲明將進行「有序交接」

熱門新聞

紐森6日宣布，加州將在聯邦的紓困支票之外，再額放發放加州的600元紓困支票。(Getty Images)

紐森砸24億 加州人再領600元紓困金

2021-01-06 23:25
位於北加州宇洛縣(Yolo)的發達谷賭場度假村。(Getty Images)

賭場兩樣情…一家取消4000人聚餐 另一家辦6000人聚餐

2021-01-02 14:40
罷免紐森的組織，在加州各地出現。(Getty Images)

捐50萬元罷免州長 原來是他！

2021-01-06 02:14
疫苗接種進度嚴重落後，專家建議改為注射一劑，以加快速度。(Getty Images)

加快疫苗接種進度 專家建議先只打一劑

2021-01-02 13:45
Tesla的股價2020年漲695%，讓人聯想到2000年矽谷的科技泡沫。(Getty Images)

少了這條導火線 矽谷科技股還會重演2000年崩盤?

2021-01-03 00:24
加州疫苗接種率目前是美國人口最多的六大州中最低的一州。（Getty Images）

加州現多例新冠變種 疫苗接種率卻嚴重落後 低於美平均

2021-01-04 23:17

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
畫面曝光！女川粉爬窗衝國會 遭警擊斃

畫面曝光！女川粉爬窗衝國會 遭警擊斃

川普承認交接新政府 暴民衝國會改口「令人髮指」

川普承認交接新政府 暴民衝國會改口「令人髮指」
潘斯違逆川普確認拜登勝選 賭上自身政治前途

潘斯違逆川普確認拜登勝選 賭上自身政治前途
趙小蘭將辭去運輸部長 國會暴動後首位內閣請辭

趙小蘭將辭去運輸部長 國會暴動後首位內閣請辭
美媒：國會山莊暴力後 白宮中國專家博明請辭

美媒：國會山莊暴力後 白宮中國專家博明請辭