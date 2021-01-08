兩黨各占50席…賀錦麗在參院將扮演決定性角色

政治專家說，賀錦麗今年在參院將扮演重要角色。(Getty Images)

1月5日的喬治亞州參議員選舉，民主黨 全取兩席，使兩黨在參院 的席位平分秋色，各占50席。副總統賀錦麗 成為參院當然議長，因此可在兩黨投票僵持不下時投出決定性的一票。她在參院和未來兩年美國政治的作用，因此特別重要。

但參院在50票對50票的情況下到底如何運作？賀錦麗又如何可以協助民主黨的拜登政府在參院通過法案？

加州資深政治策略家史奈爾(Dan Schnur)說，賀錦麗今年大部分時間將會花在參院，比去年她作為參議員時還要多，因為她去年花了不少時間在選舉上。

首先值得注意的是，憲法規定，雖然兩黨各占50席，但今年比去年增加了民主黨議席的參院民主黨領袖舒默可以成為多數黨領袖，也因此可以安排法案提出的先後次序，這使民主黨在參院占了很大優勢。

其次，由於大多數法案都要60票才能通過，而不是51票簡單多數就可通過。因此兩黨的溫和派議員將特別搶手，將會成為兩黨拉攏的對象。例如共和黨的緬因州參議員柯林斯(Susan Collins)和民主黨的西維吉尼亞州參議員曼錢(Joe Manchin)。

史奈爾說，賀錦麗在參院的一項重要工作，就是要替拜登政府與共和黨的溫和派議員建立關係，以便到有需要時，才有可能拉到重要的跨黨投票。

另外，由於兩黨議席相等，反而減少了黨派對立。因此增加兩黨妥協的空間，例如在氣候變遷的議題上，兩黨可能達成折中的方案。克萊蒙麥肯納學院政治學教授彼特尼(Jack Pitney)也認為，兩黨可以在疫苗發放的工作上達成協議。

還有，在參院各個委員會的成員分配上，1880年代和1950年代都有過前例，由兩黨按照50-50的比例各占一半。彼特尼預測，民主黨的舒默和共和黨的麥康諾會遵守這項前例。

最後，賀錦麗可以在參院通過拜登提名的法官和內閣人選發生作用。如果拜登提名的法官和內閣人選，兩黨投票相持不下，賀錦麗就可投下決定性的一票。由於川普過去四年提名了三名大法官，民主黨內已有訊息表示，希望年事已高的自由派大法官布萊爾(Stephen Breyer)能在未來兩年退休，讓拜登提名一年輕的大法官，也利用賀錦麗的一票通過確認。