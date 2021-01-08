善寫小人物…文學家王默人病逝 享壽86歲

王默人生前長期從事媒體工作和文學創作。（周安儀提供）

知名文學家王默人（本名王安泰）因心臟病發，於2020年12月30日在舊金山 日落區的家中辭世，享壽86歲。

王默人的妻子周安儀說，王默人當天下午在房間睡覺，突然病發從床上摔到地毯上，沒有等到救護車來就已經離開人世。她指出，一牆之隔的鄰居連續兩個月的裝修，對王默人的休息造成了很大困擾。

王默人的葬禮將於1月9日（周六）在中半島柯爾馬（Colma）的義大利墓園舉行。王家僅邀請親友大約20人參加，並謝絕花籃和花圈。

周安儀表示，王默人的骨灰將最終安置在台灣 的國立清華大學文學館內。國立清華大學文學館是王默人和周安儀節儉過生活並賣掉物業後捐贈150萬美元支持興建，預計於今年年底完工。

由於夫妻倆長期生活在日落區設施簡陋的家中，沒有讓王默人真正過上一天享福的日子，成為周安儀心中最大的遺憾。今年是兩人結婚40周年。小王默人12歲的周安儀翻牆逃離家中而跟王默人四處流浪打拼，長相廝守，兩人無怨無悔。周安儀也一直視比王默人為老師。

王默人是一位祖籍湖北省黃梅縣的記者和小說家，於1948年底隨國軍前往台灣。他曾長年擔任「中華日報」、「經濟日報」、「聯合報」記者，並在「中國 時報」擔任撰述委員暨「人間副刊」編輯。

1950年，王默人開始從事文學創作，並以小說為主要書寫形式，並將之投稿刊載於各報章；其中知名作品有「外鄉」、「地層下」、「阿蓮回到峽谷溪」、「沒有翅膀的鳥」等。

1985年，王默人因書寫內容觸及國民黨政府禁忌等緣由，決定離開台灣前往美國。此後，他曾任職「國際日報」採訪主任、「中報」經理、海華電視總編輯等，並長年與周安儀定居在舊金山。兩人育有一子。

王默人的作品大多專注在書寫台灣於經濟開發過程中社會上所產生的矛盾及諸多不公義現象。主角多為小人物，如來自中國大陸或台灣偏遠鄉村的農民、鐵工廠領班、礦工女兒等。情節多關注於角色之應變、挫折、創傷與救贖。