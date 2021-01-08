卸任市議員余鼎昂、李麗嫦 獲社區住客聯會表揚

社區住客聯會向兩名卸任市議員分別贈送一副對聯。（社區住客聯會直播視頻截圖）

社區住客聯會於7日下午舉行線上會議，表揚於1月8日正式卸任的市議會議長余鼎昂（Norman Yee）和第一區市議員李麗嫦（Sandra Lee Fewer）。

社區住客聯會主席梁榮浩和兩名理事向兩人各贈送一副對聯。送給余鼎昂的對聯上寫道：「鼎力為民謀福祉，昂首闊步振三藩。」送給李麗嫦的對聯上寫道：「巾幗不讓鬚眉漢，扶貧助弱品格高。」

梁榮浩對余鼎昂和李麗嫦的離任感到既開心又不捨得。開心是因為兩名市議員辛勞工作多年之後得以休息。不捨得是因為不能再經常看到關心華人 社區的兩人出現在公眾視野。梁榮浩讚揚兩名市議員深深根植華埠 ，是華人的領袖，為華人爭取權益，不可多得。他希望兩人的接班人能繼續服務華人社區。

梁榮浩回憶余鼎昂和李麗嫦過去為長者住客所做的部分工作。

2015年，社區住客聯會的長者住客爭取免費搭乘公車，得到余鼎昂的支持而實現。2019年，余鼎昂推動通過發行舊金山史上最大一筆的5億元可負擔房屋債券。

梁榮浩表示，李麗嫦關心社區需要，在市議會積極爭取醫療、交通、住房等多方面的撥款。他說，李麗嫦待人十分誠懇，從不大張旗鼓，每次見到社區住客聯會的長者都熱情打招呼，就像一家人 。李麗嫦自製曲奇餅和口罩送給長者，還嘗試跟長者講廣東話。

李麗嫦感謝社區住客聯會幫助她為全市華人服務。她說，會繼續在每周三上一節廣東話課程，期待在將來更容易地跟華人住客溝通。她認為，擔任市議會預算 委員會主席期間爭取可負擔房屋撥款是她任內最難忘的工作之一。

李麗嫦的市議會預算委員會主席一職正是由余鼎昂擔任議長期間任命。余鼎昂表示，他很欣賞李麗嫦。兩人都出生於東華醫院，之前在市議會和教委都有合作，致力於了解和爭取華埠的需要。

余鼎昂指出，如沒有社區住客聯會的付出，華埠乃至整個華人社區沒有現在的成果，包括華埠北平園的康樂設施。他強調自己過去30多年一直是社區住客聯會的一分子。他表示，自己心繫華埠，卸任後仍然會跟華埠站在一起來爭取權益。