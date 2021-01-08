「美國工作夥伴」展開聖縣新冠援助指導行動

圖為聖縣當地新冠援助熱線（Getty Images）

灣區當地非營利組織「美國 工作夥伴」（Working Partnerships USA）自疫情 爆發以來，與聖他克拉拉縣勞動標準執法辦公室（Office of Labor Standards Enforcement）、社區、法律援助組織，以及在「公平工作場所合作組織」（Fair Workplace Collaborative）中的小企業合作，展開聖他克拉拉縣新冠援助指導行動。

「美國工作夥伴」負責人費南多（Maria Noel Fernand）表示，新冠援助指導行動共有兩大部分，第一部分是由20到50人所組成的多語言免費熱線團隊，為有需要的民眾提供相關援助資訊。如幫助民眾了解符合自身條件的援助，並為民眾提供申請過程的指導。如失業、食物、住房等問題的申請與資源轉介。若民眾有需求，該組織還可以代為聯繫律師，解答與工作相關的法律問題，包括就業情況以及收入等問題。

另一部分是由60人團隊所組成的社區接觸團隊，主要負責幫助聖縣各地的小型企業。包括幫助小企業理解縣府因新冠所推出的新規定，以及制定符合規定的新冠應對措施。例如幫助店家制定店內符合6英呎的社交距離規範，設立室外就餐區、規畫到店自取區域、張貼符合規範的海報等。

費南多表示，由於新冠疫情不成比例的影響少數族裔，因此在人手的分配上，「美國工作夥伴」會加派人手到受到此次疫情影響最為嚴重的東聖荷西、吉爾洛、莫干山等地區。

「美國工作夥伴」的新冠咨詢指導熱線為408-809-2124 ，熱線支持英語、西語、國語、粵語、越南 語、他加祿語。民眾也可發郵件至 [email protected]尋求幫助。