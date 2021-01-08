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透過「塵歸塵」紀錄片 聯邦俱樂部探討種族不公

記者陳程威／舊金山報導
聯邦俱樂部與藝術家探討美國種族不公。（視頻截圖）
聯邦俱樂部與藝術家探討美國種族不公。（視頻截圖）

在一個呼喚正視種族不公的時代，聯邦俱樂部（Commonwealth Club）7日就美國的種族不公議題與紀錄片「塵歸塵」（Ashes to Ashes）主創人員進行了討論。

紀錄片「塵歸塵」是以個人化的嘗試去探討解決美國的種族不公議題。影片聚焦在皮革藝術大師倫貝爾（Winfred Rembert）的在上世紀60年代遭受私刑的故事，探討那些被「遺忘的」美國歷史。

在影片中倫貝爾講述了作為私刑倖存者所受到的創傷與後遺症。倫貝爾整日整夜的失眠，不得不依靠藥物去入睡。「我每天都在逃離那個私刑的現場，每一天。」倫貝爾表示，可以通過藝術作品的形式去講述更多的故事。

惠特克醫師（ Dr. Shirley Jackson Whitaker）是紀錄片中的另一個主角。她通過葬禮來紀念在種族隔離時期被處以私刑的4000名被遺忘的非裔美國人。

惠特克表示，葬禮是為了給死去的4000亡靈代帶來真正的尊重，也是為了紀念那一段常常被忽略的歷史。「承認歷史是和解與治癒美國的第一步，美國只有正視了過去才可以前進。」「必須要理解過去400年間美國的種族歷史，理解這400年間（白人至上）的社會結構。」

她指出，種族暴力與私刑並不只是在過去存在，也轉換成不同的形式存在於今日的美國，如槍枝暴力，大規模的監禁等。「這不是非裔美國人的歷史，而是美國的歷史。是一群美國人去殺害另一群美國人的歷史。」

惠特克同時用醫生治療病人來比喻治癒美國。「醫生必須先看看病人的病史，然後跟病人一起商討出治療的方法。承認（病史）是病人於醫生之間必須要有的共識。」

紀錄片導演瑞斯（Taylor Rees）表示拍攝紀錄片的過程對於她自己來說也十分具有啓發性。相信這部紀錄片對於不同種族族裔背景的人都可以帶來新的啟發與認識。

美國 非裔 白人至上

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