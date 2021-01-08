Tesla市值7735億 超過臉書 躍居5大科技公司

設在矽谷巴洛阿圖的Tesla總部。(Getty Images)

電動車公司Tesla ，7日股價 再飆升7.94%，以816元收市。市值隨之急升至7735億，首次超過臉書 ，打進市值最高的5大科技公司之一，也是全美5大市值公司之一。

過去數年，5大科技公司一直是蘋果、微軟、亞馬遜、谷歌和臉書。直至7日Tesla取代臉書，排在第5位。蘋果7日收市後的市值是2.2兆，微軟是1.65兆，亞馬遜是1.58兆，谷歌是1.2兆，臉書是7654億，不及Tesla的7735億。

2020年初時Tesla股價仍未大漲，市值僅是760億。但去年全年股價漲了超過700%，到一周前的去年年底時市值已漲至6690億，已經追近臉書。

2021年只過去一周，Tesla的股價已漲了15%，市值也隨之飆升，輕易超過了臉書。Tesla本周初公布，上季付運電動車數量達49萬9000多輛，接近執行長馬斯克所訂50萬輛的目標。本周二民主黨拿下喬治亞州兩個參議員席位，使民主黨控制了國會，被視為將會推行拜登的氣候變遷和清潔能源政策，對電動車行業有利，因此刺激Tesla股價。

研究公司Refinitiv估計，Tesla去年全年盈利只12億元，遠遠不及臉書盈利271億，也不及美國三大汽車公司之首通用汽車公司的58億。但華爾街不把Tesla視為汽車公司，而將之看作為科技和軟體公司。科技公司的成長和獲利都遠超過汽車公司。

Tesla股價大漲，也使執行長馬斯克的身家暴漲持有Tesla 22%股權的馬斯克，在7日上午10時15分，當Tesla股價不斷上漲，身家首次超過了原來全球的第一富貝佐斯(Jeff Bezos)。據富比世公布，7日美股收市後，馬斯克的身家曾至1885億。