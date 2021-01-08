疫情未退 巴洛阿圖商業地產火紅

不動產顧問公司「戴德梁行」(Cushman & Wakefield)副總裁耶拿博(Kalil Jenab)表示，巴洛阿圖與周邊半島地區一直是生命科學產業發展地區。即使面對新冠病毒相關的經濟不確定性，矽谷 商業房地產 仍是熱門競購標的，尤其以巴洛阿圖交易情況最為火紅。

根據12月23日提交聖他克拉拉縣政府文件，商用大樓投資 管理機構「Graymark Capital」在巴洛阿圖購買兩棟辦公室大樓園區，位在巴洛阿圖3960、3980 Fabian Way，占地2萬4000平方呎，由兩棟建築物組成。Graymark Capital支付了1570萬元。

戴德梁行執行董事保羅指出，生命科學產業整體表現良好，下游市場也展現增長需求，特別是汽車技術、食品技術、人工智慧公司。據了解，Graymark Capital計畫斥資數百萬美元，大規模整修翻新辦公室大樓，創造可吸引新租戶的便利設施。保羅認為，Graymark此時在這個產業戰略地點提出計畫，將很快地滿足市場與彈性實驗室空間的需求。

今年巴洛阿圖物業主要交易還包括：

‧12月30日，私募股權公司KKR、房地產公司Drawbridge Real Estate合作收購巴洛阿圖「First Republic Center」、位在2100 El Camino Real，支付1億360萬元購進這個結合新市場商店與銀行地區辦公室的商業中心。

‧12月17日，投資管理公司「Harrison Street」與「Bioscience Properties」領導投資團隊，以7270萬元買進靠近Embarcardero Road及Embarcadero Way地點的六間研究與辦公室大樓。

‧12月4日，Harrison Street支付1億2300萬元購進位在知名史丹福研究園區3380 Coyote Hill Road地點的一棟大樓，已全部承租給VMware公司。

‧10月，亞歷山大地產公司(Alexandria Real Estate)支付4050萬元買進在史丹福研究園區、靠近Arastradero Road的Hillview Avenue路上的兩棟辦公室大樓。兩個月之前，也支付1億1520萬元在史丹福研究園區Porter Drive路上，購進總面積10萬平方呎的辦公室大樓。