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加州接種工作速度緩慢 老人院乾等聯邦疫苗 部分縣市先救急

編譯組／灣區6日電
疫苗來太慢等不了， 一些縣市開始為老人院提供疫苗。（Getty Images）
疫苗來太慢等不了， 一些縣市開始為老人院提供疫苗。（Getty Images）

長期照護機構居民理應是最優先接種新冠疫苗的民眾。但由於加州疫苗接種工作速度緩慢，許多長照機構的老人到現在都還未接種。因此，加州部分縣市開始從他們收到的有限疫苗中，先撥出部分給療養院和老人院使用，讓他們無需再等待聯邦的分發。

繼上周提供疫苗給維爾蒙塔老人院（Viamonte Senior Living）之後，約翰穆爾醫療中心（John Muir Health）6日起開始使用康曲柯曲達縣提供的疫苗，在核桃溪（Walnut Creek）拜倫公園（Byron Park）為民眾施打疫苗。加州規模最大的技術性護理機構之一，拉古納醫院和康復中心（Laguna Honda Hospital and Rehabilitation Center），本周也收到來自舊金山公共衛生局的疫苗。

康曲柯士達縣發言人哈波（Will Harper）指出，他們正在協調80個大小護理機構的疫苗接種工作。哈波表示，縣政府之所以站出來介入，是因為得知CVS和Walgreens藥房計畫先為技術性護理機構居民注射，再為住宅型老人院注射。但有鑑於新冠疫情的嚴重性，他們認為老人們無法再等待。

依照聯邦疫苗計畫的規畫，護理機構的疫苗會直接運給各地的CVS和Walgreens，然後再由藥房人員為機構居民注射。「加州長期照護醫學協會」（California Association for Long Term Care Medicine）前會長沃瑟曼（Michael Wasserman）說：「聯邦把這項工作搞砸了。」

聯邦數月前就宣布，敲定由CVS和Walgreens直接為老人院居民施打疫苗，疫苗在聖誕節前就已經直接從藥廠運到藥房。但是，許多老人院目前仍在翹首期盼。例如柏克萊的禮拜堂之家（Chaparral House），他們原以為在12月底前就能接種疫苗，但現在被告知可能要等到1月中旬。CVS發言人則堅稱，他們從去年12月28日就已經開始為加州老人院居民施打疫苗。

加州衛生廳表示，全州約90%的療養院和65%的技術性護理機構是透過聯邦計畫登記疫苗接種。對於沒有登記的機構，衛生廳說：「各機構的疫苗分發和接種時間，將由與他們合作的當地衛生局決定。」

疫苗 加州 療養院

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