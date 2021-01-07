田長霖講座 胡國強、范承華將線上對談

胡國強將主講田長霖講座。（本報檔案照片，胡國強提供）

美西玉山科技協會宣布，將於1月16日（周六）上午10時在線上舉辦田長霖講座（Monte Jade Board to Board - Tien’s Forum），邀請聯華電子（UMC） 前董事長兼執行長、創業家胡國強（Jackson Hu）與美西玉山理事暨Silicon Motion USA總裁范承華（Robert Fan）線上對談，主題是：「從半導體產業，談人生旅程 - 過去、現在與後疫情 時代」，並將送出五本胡國強自傳。

美西玉山介紹，胡國強其在半導體業界經驗豐富，見證了半導體重要發展史。他在研究所時，從事邏輯合成（logic synthesis）及電腦輔助設計（CAD）。進入產業後，他參與設計的晶片包括微處理器、個人電腦繪圖晶片、GPS晶片等，並且也創辦並參與多家半導體創新公司。其中S3公司是第一家推出繪圖加速器的公司，市占一度達35%，公司也從倒閉邊緣起死回生，非常成功。

另外，胡國強也創立SiRF，將GPS 接收器商品化、微型化，市占率一度達六成。2003年他加入了聯華電子，成為董事長兼執行長，掌管當時全球第二大的晶圓代工公司。近年來，他則鑽研於量子運算領域。

胡國強當天除了談半導體產業，也將分享創新創業經驗，還會談及成長背景和影響人生關鍵上的抉擇。

主持人范承華在半導體產業有30多年的管理經驗，曾於Intel、Spansion、IDT服務，目前為Silicon Motion USA的總裁，該公司以NAND快閃記憶體控制晶片聞名。兩位半導體界的專家對於產業過去的發展、當前受到疫情的轉變，以及未來的趨勢都有深刻的觀察和體會。

此次採取線上對談，並以英文進行，歡迎至玉山網站報名（www.montejade.org）。玉山也準備了五本胡國強所著的親筆簽名書「我們這一代：一個半導體工程師的回憶錄 」給當天參加的聽眾。

報名連結: https://www.eventbrite.com/e/journey-through-semiconductor-industry-past-present-and-post-covid-tickets-127668721583?aff=PressRelease