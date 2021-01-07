我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾2130萬確診 佛州破140萬

攻破國會的「死亡衝突」 是臥底栽贓？預謀行動？

醫師視訊諮詢 「健康益友」APP免費使用到6月底

記者李榮／聖荷西報導
健康益友APP延長免費期限使用至6月30日止。（記者李榮／翻攝）
健康益友APP延長免費期限使用至6月30日止。（記者李榮／翻攝）

新冠肺炎（COVID-19）疫情依然嚴峻。為照顧海外僑胞健康、並且推介台灣優質醫療科技實力，中華民國僑委會特結合衛福部及台灣急診醫學會，透過衛福部「健康益友」APP，提供線上醫師視訊健康諮詢。全天24小時零時差免費供全球僑胞使用。原本預計運作至去年底的健康益友，也已決定延長至2021年6月30日。

僑委會指出，台灣有令全球羨慕之醫療可近性與醫療品質。許多旅居海外之僑民或留學生，因為當地生活水平、醫療制度或醫療水準的限制，或因疫情影響導致就醫不便。為了照顧海外僑胞的健康，僑委會與衛福部攜手台灣急診醫學會邀集長庚醫院（林口、高雄）、奇美醫院、台中中國醫藥大學附設醫院，建構「健康益友」APP。民眾只要透過APP就能即時與線上的醫師視訊，做出初步的專業判斷。

僑委會表示，透過建立遠距醫療平台，可以將台灣的優質醫療服務傳遞到世界各角落，「此項措施，證明台灣不只能穩定國內疫情，同時還能提供海外僑民實質之醫療協助，這將是台灣傑出防疫的又一個亮點。」

僑委會指出，「健康益友」APP自2020年10月1日推出後，受到僑胞高度肯定，原規畫免費使用至2020年12月31日止。考量全球疫情仍然嚴峻，順應僑胞需求，本方案已延長至本年6月30日前提供免費使用，僑胞如有健康諮詢需求者，歡迎下載使用。

南灣僑教中心主任閻樹榮6日指出，「健康益友」APP是服務性質、提供另外一項選擇，一些僑領與僑胞都已經試用過。不過，目前沒有統計北加實際的使用人數與狀況。

「健康益友」APP，供有僑胞卡的僑民免費使用。健康益友APP操作說明影片可上網：https://youtu.be/kkAOFct0ERU。申請僑胞卡可洽金山灣區僑教中心。

台灣 疫情 灣區

上一則

灣區6日新增3471病例98死

下一則

闖波洛西辦公室 川粉翹腿留字條

延伸閱讀

僑委會線上互動 助台僑與美國鏈結

僑委會線上互動 助台僑與美國鏈結
波士頓僑教中心元旦升旗臉書直播 莊嚴隆重

波士頓僑教中心元旦升旗臉書直播 莊嚴隆重
疫情下回台灣 線上講座說明新規

疫情下回台灣 線上講座說明新規
僑委會委員長童振源 新春談僑務願景

僑委會委員長童振源 新春談僑務願景
休士頓元旦升旗 感謝傑出僑胞

休士頓元旦升旗 感謝傑出僑胞
海外華文媒體線上座談會 童振源：健康益友app 延診至上半年

海外華文媒體線上座談會 童振源：健康益友app 延診至上半年

熱門新聞

紐森6日宣布，加州將在聯邦的紓困支票之外，再額放發放加州的600元紓困支票。(Getty Images)

紐森砸24億 加州人再領600元紓困金

2021-01-06 23:25
位於北加州宇洛縣(Yolo)的發達谷賭場度假村。(Getty Images)

賭場兩樣情…一家取消4000人聚餐 另一家辦6000人聚餐

2021-01-02 14:40
佛奇30日說，加州出現變種病毒首例，一點也不奇怪，他呼籲加州人保持冷靜，無須驚慌。(Getty Images)

加州現首例英國變種病毒 佛奇：保持鎮定勿驚慌

2020-12-30 23:13
疫苗接種進度嚴重落後，專家建議改為注射一劑，以加快速度。(Getty Images)

加快疫苗接種進度 專家建議先只打一劑

2021-01-02 13:45
罷免紐森的組織，在加州各地出現。(Getty Images)

捐50萬元罷免州長 原來是他！

2021-01-06 02:14
Tesla的股價2020年漲695%，讓人聯想到2000年矽谷的科技泡沫。(Getty Images)

少了這條導火線 矽谷科技股還會重演2000年崩盤?

2021-01-03 00:24

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
黑暗的一天！川粉衝入國會 4人死亡 52人被捕

黑暗的一天！川粉衝入國會 4人死亡 52人被捕
新聞透視／暴民動亂的罪魁禍首就是川普

新聞透視／暴民動亂的罪魁禍首就是川普
喬州參議員複選 民主黨搶先贏得1席 首位非裔寫歷史

喬州參議員複選 民主黨搶先贏得1席 首位非裔寫歷史

喬治亞參議員選舉 民主黨奧薩夫自行宣布當選

喬治亞參議員選舉 民主黨奧薩夫自行宣布當選
NBC分析：共和黨出動挺川派女候選人 策略失效

NBC分析：共和黨出動挺川派女候選人 策略失效