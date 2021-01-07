醫師視訊諮詢 「健康益友」APP免費使用到6月底

健康益友APP延長免費期限使用至6月30日止。（記者李榮／翻攝）

新冠肺炎（COVID-19）疫情 依然嚴峻。為照顧海外僑胞健康、並且推介台灣 優質醫療科技實力，中華民國僑委會特結合衛福部及台灣急診醫學會，透過衛福部「健康益友」APP，提供線上醫師視訊健康諮詢。全天24小時零時差免費供全球僑胞使用。原本預計運作至去年底的健康益友，也已決定延長至2021年6月30日。

僑委會指出，台灣有令全球羨慕之醫療可近性與醫療品質。許多旅居海外之僑民或留學生，因為當地生活水平、醫療制度或醫療水準的限制，或因疫情影響導致就醫不便。為了照顧海外僑胞的健康，僑委會與衛福部攜手台灣急診醫學會邀集長庚醫院（林口、高雄）、奇美醫院、台中中國醫藥大學附設醫院，建構「健康益友」APP。民眾只要透過APP就能即時與線上的醫師視訊，做出初步的專業判斷。

僑委會表示，透過建立遠距醫療平台，可以將台灣的優質醫療服務傳遞到世界各角落，「此項措施，證明台灣不只能穩定國內疫情，同時還能提供海外僑民實質之醫療協助，這將是台灣傑出防疫的又一個亮點。」

僑委會指出，「健康益友」APP自2020年10月1日推出後，受到僑胞高度肯定，原規畫免費使用至2020年12月31日止。考量全球疫情仍然嚴峻，順應僑胞需求，本方案已延長至本年6月30日前提供免費使用，僑胞如有健康諮詢需求者，歡迎下載使用。

南灣僑教中心主任閻樹榮6日指出，「健康益友」APP是服務性質、提供另外一項選擇，一些僑領與僑胞都已經試用過。不過，目前沒有統計北加實際的使用人數與狀況。

「健康益友」APP，供有僑胞卡的僑民免費使用。健康益友APP操作說明影片可上網：https://youtu.be/kkAOFct0ERU。申請僑胞卡可洽金山灣區 僑教中心。