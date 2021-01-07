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攻破國會的「死亡衝突」 是臥底栽贓？預謀行動？

疫情緊張 聖縣911急救系統面臨挑戰

記者陳程威／聖荷西報導
聖縣EMS系統負責人富蘭克林。（視訊記者會截屏）
聖縣EMS系統負責人富蘭克林。（視訊記者會截屏）

由於新冠疫情導致的醫療需求增長，以及住院人數的飆升，聖他克拉拉縣的911報警系統也面臨到壓力。許多救護車在醫院前面排隊等候。為了保持醫療系統的運作，聖縣政府呼籲民眾如果不是緊急需求，請不要撥打911。

聖他克拉拉縣EMS急救中心的月度報告顯示，自7月以來，病人被用救護車轉移的時間穩步攀升。去年12月聖縣許多醫院的病人轉移時間達到了歷史新高。報告顯示，為了一個醫院的床位，一些病人需要等待超過一個半小時。

聖他克拉拉縣EMS負責人富蘭克林（Daniel Franklin）表示，「平均要花八個小時去轉介一個病人。相比之下，等待的時間比以往要多出30分鐘」。去年的12月，聖縣的911中心每天收到約350至400份電話請求救護車，每天運送230人。其中有多達33%的電話其實並不需要救護車送去醫院。

富蘭克林呼籲民眾，只有在遇到真正緊急的情況下才撥打911。如果情況不是危急的話，可以考慮緊急護理中心等其他醫療設施。

截至1月6日，聖他克拉拉縣共有7萬7366例新冠確診病例，799例死亡病例。其中近七日平均每日新增1129例確診新冠感染案例。縣政府官員預估接下來的兩個禮拜將會看到因新年假期而導致的確診人數增長。

聖縣行政官威廉斯（James Williams）表示，原本本周到期的居家令將會延長。根據州政府在12月頒布的法令，ICU病床空床率低於15%的縣需要執行居家令。依照居家令，理髮店、美甲沙龍、個人護理服務、電影院、博物館、酒吧和酒莊必須關閉。零售業只能以20%的產能繼續經營，而餐館只能提供外賣服務。

聖縣醫急服務處主任卡瑪（Ahmad Kamal）表示，在感恩節前聖縣每10萬人新冠感染率介於4至5例左右。現在這個數字超過了50。他表示，情況在將來還有可能變得更為糟糕。包括因為病例激增而導致呼吸機不足，兩個病人共用一台呼吸機的狀況等。

卡瑪指出，解決醫院醫護集中感染問題的關鍵在於減緩疫情的傳播。「當一個社區充滿新冠病例的時候，每一個人都是脆弱的。」

聖他克拉拉谷醫療中心的錢傑夫（Jeffrey Chien，音譯）表示，醫護們已經在疫情中備受煎熬，急診室都被塞滿了，病人們不得不在等待病床。「我們眼睜睜地看著病人在眼前如同溺水者一般的掙扎。」

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