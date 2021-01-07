體驗健康益友APP 僑胞予以肯定

汪昌泰認為，健康益友APP能起到安定的作用。（記者李榮／攝影）

健康益友APP提供線上的醫療諮詢服務，希望讓僑胞享受零時差的台灣 優質醫療諮詢。事實上，推出數個月以來，灣區 也有多位僑胞都曾使用過該應用程式，對於健康益友APP提供的便利性與即時度，持肯定的態度。

僑領汪昌泰指出，健康益友APP對於臨時需要醫療服務的僑民來說，相當方便，透過APP能夠直接在線上與專業的醫師諮詢問者，「是非常先進的做法」。特別是對於臨時遇上健康問題的僑胞來說，有醫師能立刻線上詢問，能夠起到心理上安定的作用。

不過他也提醒，這類型的線上看診，應該是以醫療諮詢為主。畢竟跨國的線上看診，台灣的醫師並不能開處方藥。另外，許多藥物在各地的名稱不同，台灣有的藥物也不一定美國 同樣也有、或者可能名字不同，這也是挑戰之一。

另一位曾使用過健康益友APP的僑領陳思如指出，健康益友APP下載簡單、容易操作。從註冊到真正見到醫師，只花了幾分鐘時間。不過，要有僑胞卡才能註冊，有些沒申請僑胞卡的民眾，可能就無法使用。

她回憶，使用當天她是透過APP，與一位急診醫師面對面諮詢，「感謝有台灣專業的醫師來診斷，不僅迅速專業，態度也非常好。但希望民眾能謹慎使用，千萬不要濫用，以免造成醫療資源的浪費。」