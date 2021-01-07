我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美逾2130萬確診 佛州破140萬

攻破國會的「死亡衝突」 是臥底栽贓？預謀行動？

體驗健康益友APP 僑胞予以肯定

記者李榮／灣區報導
汪昌泰認為，健康益友APP能起到安定的作用。（記者李榮／攝影）
汪昌泰認為，健康益友APP能起到安定的作用。（記者李榮／攝影）

健康益友APP提供線上的醫療諮詢服務，希望讓僑胞享受零時差的台灣優質醫療諮詢。事實上，推出數個月以來，灣區也有多位僑胞都曾使用過該應用程式，對於健康益友APP提供的便利性與即時度，持肯定的態度。

僑領汪昌泰指出，健康益友APP對於臨時需要醫療服務的僑民來說，相當方便，透過APP能夠直接在線上與專業的醫師諮詢問者，「是非常先進的做法」。特別是對於臨時遇上健康問題的僑胞來說，有醫師能立刻線上詢問，能夠起到心理上安定的作用。

不過他也提醒，這類型的線上看診，應該是以醫療諮詢為主。畢竟跨國的線上看診，台灣的醫師並不能開處方藥。另外，許多藥物在各地的名稱不同，台灣有的藥物也不一定美國同樣也有、或者可能名字不同，這也是挑戰之一。

另一位曾使用過健康益友APP的僑領陳思如指出，健康益友APP下載簡單、容易操作。從註冊到真正見到醫師，只花了幾分鐘時間。不過，要有僑胞卡才能註冊，有些沒申請僑胞卡的民眾，可能就無法使用。

她回憶，使用當天她是透過APP，與一位急診醫師面對面諮詢，「感謝有台灣專業的醫師來診斷，不僅迅速專業，態度也非常好。但希望民眾能謹慎使用，千萬不要濫用，以免造成醫療資源的浪費。」

台灣 美國 灣區

上一則

田長霖講座 胡國強、范承華將線上對談

下一則

灣區6日新增3471病例98死

延伸閱讀

灣區確診新增4336例 添18死

灣區確診新增4336例 添18死
疫情下回台灣 線上講座說明新規

疫情下回台灣 線上講座說明新規
僑委會委員長童振源 新春談僑務願景

僑委會委員長童振源 新春談僑務願景
休士頓元旦升旗 感謝傑出僑胞

休士頓元旦升旗 感謝傑出僑胞
費城漢聲貸款公司30年經驗竭誠服務

費城漢聲貸款公司30年經驗竭誠服務
線上直播…灣區元旦升旗 舊金山僑界視訊致意

線上直播…灣區元旦升旗 舊金山僑界視訊致意

熱門新聞

紐森6日宣布，加州將在聯邦的紓困支票之外，再額放發放加州的600元紓困支票。(Getty Images)

紐森砸24億 加州人再領600元紓困金

2021-01-06 23:25
位於北加州宇洛縣(Yolo)的發達谷賭場度假村。(Getty Images)

賭場兩樣情…一家取消4000人聚餐 另一家辦6000人聚餐

2021-01-02 14:40
佛奇30日說，加州出現變種病毒首例，一點也不奇怪，他呼籲加州人保持冷靜，無須驚慌。(Getty Images)

加州現首例英國變種病毒 佛奇：保持鎮定勿驚慌

2020-12-30 23:13
疫苗接種進度嚴重落後，專家建議改為注射一劑，以加快速度。(Getty Images)

加快疫苗接種進度 專家建議先只打一劑

2021-01-02 13:45
罷免紐森的組織，在加州各地出現。(Getty Images)

捐50萬元罷免州長 原來是他！

2021-01-06 02:14
Tesla的股價2020年漲695%，讓人聯想到2000年矽谷的科技泡沫。(Getty Images)

少了這條導火線 矽谷科技股還會重演2000年崩盤?

2021-01-03 00:24

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
黑暗的一天！川粉衝入國會 4人死亡 52人被捕

黑暗的一天！川粉衝入國會 4人死亡 52人被捕
新聞透視／暴民動亂的罪魁禍首就是川普

新聞透視／暴民動亂的罪魁禍首就是川普
喬州參議員複選 民主黨搶先贏得1席 首位非裔寫歷史

喬州參議員複選 民主黨搶先贏得1席 首位非裔寫歷史

喬治亞參議員選舉 民主黨奧薩夫自行宣布當選

喬治亞參議員選舉 民主黨奧薩夫自行宣布當選
NBC分析：共和黨出動挺川派女候選人 策略失效

NBC分析：共和黨出動挺川派女候選人 策略失效