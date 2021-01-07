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非醫護先接種疫苗 史丹福醫院又惹議

本報綜合報導
史丹福疫苗接種爭議。（Getty Images）
史丹福疫苗接種爭議。（Getty Images）

據「史丹福日報」上周二報導，由於在未預約的情況下溝通不暢，一些非前線的員工和研究人員在12月底接種了輝瑞疫苗。在此次疫苗「錯誤」接種之前，史丹福就因為在第一批次的疫苗分發過程中忽略前線醫護人員，而遭受廣泛的批評。12月18日史丹福的一線醫護曾就舉行抗議疫苗分發過程的不公的遊行。在那之後，醫院領導層就多次強調會把一線醫護的接種放在優先的位置，並且公布了史丹福醫院疫苗接種的優先順序和時程。

根據史丹福醫院先前公布的疫苗優先接種順序，在1月8日之前，疫苗只會提供給一線醫護人員使用。但據「史丹福日報」的報導，在去年12月底的周末，有大量的非一線人員，包括史丹福醫學院的研究人員等「錯誤的」接種了疫苗。

史丹福醫院在一份回應「史丹福日報」的聲明中表示，他們之後會採用「預約制」的方式實施疫苗接種。但是史丹福醫院並沒有公布具體「錯誤」接種疫苗的人數。

有至少四名研究和教育人員告訴「史丹福日報」，這是一次因溝通不暢與缺乏資料審核流程導致的錯誤事件。一些人認為史丹福已經有多餘的疫苗，因而進行了疫苗接種。有不少人是因為通過發展生物學部門的郵件得知可以進行疫苗接種。

一位副教授告訴「史丹福日報」，他們通過郵件得知史丹福醫院有多餘的疫苗可以供非一線醫護人員接種。隨後這封郵件被轉發給了遺傳學部門，因此在社交媒體上引起了瘋狂的傳播。

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