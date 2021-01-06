高於州府標準 聖馬刁縣多市時薪 調至15元以上

地區消費者物價指數上升帶動了聖馬刁縣部分城市的最低時薪調漲。（記者黃少華／攝影）

州府今年設定的時薪標準，雇員超過25人的雇主至少需要給予員工14元的最低時薪 。不過，聖馬刁縣多座城市今年提高了最低時薪，都已經超過了州府標準。

州府的目標是到2023年1月1日將所有雇主的最低時薪提高到15元。但聖馬刁縣的幾座城市已經加快了這一進度。

貝爾蒙特（Belmont）今年將最低時薪從15元提高到15.90元。這是聖馬刁縣時薪最高的城市之一。

根據聯邦勞工統計局（Bureau of Labor Statistics）的計算，聖馬刁縣從2019年8月至2020年8月出現了1.6%的地區消費者物價指數（CPI）上升。

以此作參考，南舊金山 （South San Francisco）和聖卡洛斯（San Carlos）的最低時薪從15元提高到15.24元。蒙洛公園（Menlo Park）將最低時薪提高到15.25元。紅木城（Redwood City）和聖馬刁市（San Mateo City）將最低時薪提高到15.62元。

半月灣（Half Moon Bay）、德利市（Daly City）、東巴洛阿圖（East Palo Alto）、柏林甘（Burlingame）等城市，今年的最低時薪將提高到15元，然後從2022年起根據CPI來提高。

灣區 的舊金山（San Francisco）、屋崙（Oakland，又譯奧克蘭）、海沃（Hayward）等城市，已經利用前一年8月至上一年8月的地區CPI上升來調升本年度最低時薪，也將利用相同方法來調升未來幾個年度的最低時薪。

但是，如果地區CPI下降，最低時薪不會下降。