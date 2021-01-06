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僑委會線上互動 助台僑與美國鏈結

記者李榮／灣區報導
委員長童振源將線上與台僑交流。（記者李榮／翻攝）
委員長童振源將線上與台僑交流。（記者李榮／翻攝）

民主進步黨矽谷支黨部宣布，將於1月31日（日） 下午5時至6時，邀請僑務委員會長童振源線上與台僑直接面對面，回答問題。

民進黨矽谷支黨部主委張正邦介紹，民進黨矽谷支黨部於2001年成立，至今已20年。從第一任的矽谷支黨部主委、現任僑務委員王龍文開始創立，黨員人數一度曾高達200多人。歷屆主委鄭武略、張國鑫、莊勝津和林觀莉的努力與帶領之下，多年以來成功的在灣區主辦、協辦了許多台僑活動。

他表示，民進黨矽谷支黨部新團隊，為了繼續加強與台僑界的交流互動與合作，在去年9月慶祝民進黨34周年黨慶時，邀請到中華民國副總統賴清德在線上與海外鄉親見面，討論「台灣在未來的國家安全與新冠狀病毒防疫與成果的了解與看法」，也開啟與台僑有約的網路直播系列。第二場則是與北加州台灣同鄉聯合會一起合辦，在去年11月邀請駐美代表蕭美琴與分享「台美關係及在美民間團體如何協助深化台美關係」。

張正邦說，此次是直播活動的第三場與台僑有約，邀請僑務委員會長童振源擔任貴賓，與關心台灣的海外台僑們一起分享就任以來的心得，以及「台灣僑委會如何協助台僑與美國的鏈結-壯大台灣」。

他表示，全球在去年初遇到新冠肺炎（COVID-19）肆虐至今，大家沒有機會能參加各項正常戶外活動或室內的集會。民主進步黨矽谷支黨部會繼續服務灣區台僑，舉辦網路活動，讓大家在抗疫中也能獲得更多的知識與經驗。

當日有20分鐘的問答時間，需要委員長親自解答者，須在1月25日前將問題電郵到：[email protected]

線上直播時間：1月31日（日）下午5時至6時。兩個直播平台如下：

●YouTube：https://www.youtube.com/channel/UCPYvQZKK4Cr5GHOn1dicu-A?view_as=subscriber

臉書：https://www.facebook.com/rockthespotevent/

矽谷 台灣 民進黨

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