華裔婆婆打疫苗 市長布里德欣慰 重申居家令仍將繼續

公立醫院的長期住院人士余姓婆婆接種疫苗。（市長辦提供）

新冠疫苗 的接種活動持續在舊金山 進行中。市長布里德（London Breed）在新年第一場的疫情 簡報會上，特別提到了一名余姓華裔婆婆獲得接種疫苗的事情，令她倍感歡欣鼓舞。

當前大部分的疫苗均是優先給前線醫護人員以及弱勢病患施打。從1月4日周一，即2021年首個工作日開始，舊金山的公立醫院Laguna Honda醫院就已經開始在為院內的長期住院病患接種新冠疫苗。

布里德說，醫院內大約700多個長期住院的病患，都能在這幾天之內陸續接種疫苗，而醫院內上千個醫護人員已經完成了疫苗接種。Laguna Honda醫院對於布里德而言也有特殊意義，因為自己的外祖母的晚年都是在Laguna Honda醫院度過，並且得到了很好的照護。

布里德特別展示了一名叫Bernadette Yee的余姓婆婆的照片，並且感性地說，這個Laguna Honda醫院的余姓婆婆，並不是一個接種疫苗的人數數據、統計數字，而是一個一直在養老中心、長期照護機構內的弱勢群體代表，一直都在面臨著新冠疫情爆發的威脅。在接種了疫苗之後，她說這些長期住院的病人，能夠繼續度過自己的生日，拜訪親友等。

「和其他很多人一樣，她（余姓婆婆）此前都活在恐懼之中，但是現在，他們有疫苗了。」布里德說，形容現在他們都得到了保護，可以看到疫情的曙光到來。「這些都是我們日以繼夜在抗爭要挽救的生命，經過大半年的不確定，他們現在受到了保護。」

此外，目前舊金山疫情情勢依然不樂觀，每日的新增個案平均都超過200，且醫院急救病房收治新冠病人的數量也在上漲，導致空餘的醫院床位非常緊張。

布里德表示，短期內舊金山都仍然還是會在加州州府的「居家令」（Stay Home Order）之下，因為區域的疫情並未有明顯好轉。此前舊金山的餐飲業發起示威抗議，要求重開戶外用餐。但是布里德強調，根據目前的情況，州府的法令在前，市縣一級只有遵守，也就是無法重啟戶外用餐。她呼籲民眾嚴守防疫準則，共度難關。

同時布里德也推出了500萬的撥款項目幫助受影響的部分小商業，免除或者延遲他們的商業申請、牌照相關費用繳交。