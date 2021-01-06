NBA最前線／勇士狂勝國王 柯瑞2數據稱霸聯盟

柯瑞目前有2個關鍵數據制霸聯盟。每36分鐘得分榜上，柯瑞入帳34.8分，聯盟第一。三分命中31個，也是獨占鰲頭。（記者劉先進 ／攝影）

連續兩屆MVP的柯瑞 ，手感繼續滾燙。在3日晚狂砍生涯最高62分後，又在4日主場的背靠背比賽中，18中9得到30分9籃板8助攻，率領金州勇士 以137比106大勝沙加緬度國王。

勇士戰績回暖，4勝3負排名西區第六。柯瑞目前有2個關鍵數據稱霸聯盟。每36分鐘得分榜上，柯瑞入帳34.8分，聯盟第一。三分命中31個，也是獨占鰲頭。

經過被拓荒者大勝的低迷後，柯瑞明顯改變打法，出手果決，在對手形成包夾前就快速搶投。若防守者貼防，又可以利用嫻熟的腳步過人突破。有時面對籃筐下數人夾擊，都能出手命中。除了每36分鐘得分和三分命中數，柯瑞場均得分32，僅次於火箭單打高手哈登（James Harden）。

勇士的進攻明顯流暢，4日晚有41個助攻。格林全場助攻5次，場上正負值13，在梳理全隊進攻和指揮防守上居功至偉。就連柯瑞都稱讚說，「格林在組織進攻上幫了很多忙，尤其是當我打無球的時候。場上各司其職，明白空間的重要性，隊友也能命中。球員的努力程度也很好，在板凳席上就做好準備，充滿能量的開始防守。」

格林賽後很自信的說，如果球隊像過去兩個晚上一樣防守，不斷移動球，可以和任何強敵競爭。