加州新勞動法規生效 多與防疫相關

隨著新冠疫情 不斷變化，勞方與資方的鬥爭還將持續。在全國範圍內2021年生效的新勞動法規與往年相比有所減少，部分是由於各州的立法機構在疫情期間專注於制定跟疫情緊密相關的法律。但加州 仍有超過20項的勞動法規經州長紐森批准在2021年正式生效。其中有多項法律的目標是確保勞工不被暴露在新冠的工作環境之中，另有多項法律會給予勞工更多的支持，包括帶薪休假等。

其中新版的加州勞動法規，允許加州職業安全與健康部門向有嚴重新冠風險的企業發出停止工作令。在感染新冠的情況下，法律要求雇主在一個工作日內向所有員工提供書面通知。雇主必須書面通知所有可能在暴露在工作場所的員工。雇主也應該通知任何其他存在暴露風險的第三方。雇主還應該書面通知員工代表，如工會。以及員工可獲得的新冠福利的書面通知。這些福利包括工人的補償，假期，額外的帶薪病假。同時雇主也應該落實消毒和安全規程，以防止更多的接觸感染。

此外從新年開始加州家庭權利法案（California Family Rights Act）的適用範圍將會開始涵蓋五人以上的企業。這一狀況意味著加州絕大多數雇主必須為工作滿一年且在休假前一年工作滿1250小時的員工提供12周的無薪保護假期。員工可以利用休假來照顧自己或家人的健康，也可以請假去照顧新生兒。

關於員工遭受歧視性解僱的申訴期限也從原先的6個月擴展到一年，在新的勞動法規下員工可以有一年時間就任何歧視性解僱提出投訴。

新的親屬護理法案也使得員工有權自主選擇病假類別，無論是個人病假還是親屬病假，雇主必須改變政策給予員工自主選擇病假類型的權利。

此外加州的最低工資在1號起已經調漲。在全加州範圍內員工人數在26人及以上的雇主的最低工資為每小時14美元 ，員工人數在25人及以下的雇主的最低工資為每小時13美元。到2023年，所有員工的最低工資將提高到每小時15美元。在新的一年裡，包括南灣在內的整個灣區的城市都將提高最低工資。山景城和森尼維爾的最低時薪都將升至16.30美元。庫比蒂諾，洛斯阿圖，巴洛阿圖，聖他克拉拉的最低時資15.65美元，聖荷西的最低時薪為15.45美元。