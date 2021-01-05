少數族裔新冠染疫率高 社經弱勢恐是主因

新冠疫情 持續，聖他克拉拉縣少數族裔，特別是西語裔仍是最受影響的群體。西語裔社區僅占聖縣人口的25.8%，但是卻占聖縣所有新冠病例總數的50.5%。專家指出，造成這些差距的結構性因素包括獲得醫療保健的機會、家庭密度、失業和就業類型、普遍的歧視等，而不是西語裔的內在特徵或個人層面的因素。

根據加州預算與政策中心（California Budget & Policy Center）發布的矽谷不平等與經濟安全（Inequality and Economic Security in Silicon Valley）報告顯示，聖他克拉拉縣三分之一的貧困人口居住在貧困率超過20％的地區，包括東聖荷西 與吉爾洛市區。在東聖荷西與吉爾洛都有超過半數以上的西語裔人口，顯見少數族裔在經濟上的弱勢。

西語裔群體較為脆弱的社會經濟地位，使他們在此次疫情中受到最為嚴重的衝擊。截止2日，人口為5萬5525的吉爾洛市就有4968個新冠感染病例。而平均收入較高的城市如庫比蒂諾，人口有6萬614人，僅有541個確症案例。

吉爾洛市議員阿曼達利斯（Rebeca Armendariz）表示，社區裡從事一線工作人員的居民無法在家工作，沒有私家車的居民必須搭乘公共交通，更多的低收入 工人也可能在需要通勤時別無選擇，只能使用公共交通工具。與金融、技術或法律行業的高薪員工相比，低收入、服務和交通行業的員工擁有家用汽車的可能性較小。