疫情下回台灣 線上講座說明新規

駐舊金山台北經濟文化辦事處副組長朱天梅介紹領務常見問題，以及最新防疫規定。（記者李榮／翻攝）

新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴峻，灣區感染人數屢創新高，也讓很多來自台灣 的僑胞出現「回台避疫」的念頭，但自疫情一開始起，台灣便啟動各項國境防疫規定，不久前又開始秋冬防疫專案，也讓很多僑胞對於相關規定感到困惑。北加州 急難救助協會—庫比蒂諾日前就舉辦「秋冬防疫專案專題講座」，由駐舊金山台北經濟文化辦事處副組長朱天梅介紹疫情期間申辦領務案件的相關規定，當日北加 州台灣工商會會長黃大厚也分享了防疫期間的台美旅遊須知，吸引近400人上線。

北加州急難救助協會庫比蒂諾分會會長馬蒨君指出，北加州急難救助協會庫比蒂諾分會是2017年成立的組織，也是第一個在北加州成立的急難救助協會。幾年以來除了急難救助以外，也會定期舉辦講座幫助僑胞。近來很多僑胞都必須要返鄉探親或者辦事，但是有很多新的規定與不方便，因此特別請經文處介紹領務的最新規定與資訊。

經文處長賴銘琪表示，急難救助協會的角色非常重要，在2018年時台灣就有超過1600萬人的出國人次，而同年度就出現近8000件急難救助案件，「光是靠中華民國外館是不夠的。」海外熱心僑胞組織的急難救助協會，能夠幫有需要的受助人找醫生、給建議，或者及時給予探視，安定家屬的心情，讓他們身在異鄉，也可以感受鄉親的關懷，「從事急難救助工作，就好像在積功德一樣。」

朱天梅當日分享常見的領務案件問題，並且透過個案分析，深入簡出介紹各式情況。她首先以近來許多人關心的申辦中華民國護照談起，如果父母要幫在美國出生的小孩辦理中華民國護照，必須要是父親或者母親其中一方有中華民國護照，並且檢附父母親結婚證明文件，出生證明彩色照片、子女姓氏約定等其他資料。詳情可以上經文處網站查詢，或者與經文處聯絡。

朱天梅表示，疫情開始後經文處領務案件大增，電話也不好接通，電郵也可能需要兩、三天時間才能回覆。希望僑胞能多體諒，畢竟辦公室人力有限，但領務組一定會按照排序，一一回應，為民眾服務。

馬蒨君指出，當日講座正在後製中，之後會放上網路供民眾查詢，網址：www.ncca-cup.org。民眾如果有疑問，也可以直接向該協會聯繫。