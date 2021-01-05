聖誕慶祝活動惹禍？聖荷西凱瑟醫院集體染疫 爆1死

聖荷西凱瑟醫院急診室爆發新冠疫情，已有一名員工死亡。（電視新聞截圖）

聖荷西 凱瑟醫院（Kaiser Permanente）急診室2日爆發新冠肺炎（COVID-19），4日傳出已有一染疫員工死亡。

聖荷西凱瑟醫院發言人4日發表聲明證實此消息。聲明說：「在此對死者親友表達哀悼之意，我們會在這個艱難的時刻給予員工支持。」

根據報導，這名死亡的女性員工是凱瑟醫院通報44名染疫員工的其中一名，她是急診室的登記處職員。報導表示，凱瑟醫院這次爆發的院內疫情 ，與聖誕節 的即興慶祝活動有關，染疫員工都是當天在急診室內工作的員工。

一位不願具名的染疫護士表示，一名同事聖誕節當天上午9時到10時之間，穿著聖誕服在急診室裡走動了約10到15分鐘，沒有看到她脫下聖誕服，也不清楚她之後是否繼續留下來工作。報導指出，這名身穿聖誕服的員工被認為可能就是病毒傳播者。

這名護士說：「她純粹是想振奮大家的精神，如今卻要背負這個責任，讓人覺得傷心。」

這名護士表示，她目前只出現輕微的症狀，但知道有其他同事出現嚴重症狀，不過，還未聽說有任何人住院。

院方表示，他們周末對所有可能暴露在病毒中的人做了檢測，相信沒有病人被員工傳染。已證實染疫或可能染疫的員工已被要求居家隔離，爆發疫情的急診室也進行了徹底的消毒。

由於新冠病毒是透過空氣傳播，院方正在調查，員工穿的充氣服裝和它的空氣循環機是否是病毒大量擴散的原因。