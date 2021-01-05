我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州現多例新冠變種 疫苗接種率卻嚴重落後

重返NBA無望 中媒：林書豪有意回北京打球

酒駕撞死2女 假釋盜竊慣犯遭起訴過失殺人等罪

記者黃少華／舊金山報導
警方在案發地附近逮捕嫌犯麥卡利斯特（右二）。（電視新聞截圖）
警方在案發地附近逮捕嫌犯麥卡利斯特（右二）。（電視新聞截圖）

45歲的盜竊慣犯麥卡利斯特（Troy McAlister）在假釋期間駕駛偷來的汽車，於2020年12月31日下午4時在南市場區（SOMA）闖紅燈撞死兩名女性行人。舊金山地方檢察長博徹思（Chesa Boudin）1月4日對麥卡利斯特提起多項重罪指控，包括兩項酒駕及過失殺人罪。

麥卡利斯特還被指控以下罪名：持有槍枝、酒駕造成重大人身傷害、逃離肇事現場、駕駛被盜車輛、運輸受管制藥品、入室盜竊、故意破壞、收受贓物等。

本案死者是60歲的普拉特（Elizabeth Platt）和27歲的安倍花子（Hanako Abe）。麥卡利斯特於事發前兩天在德利市（Daly City）偷來肇事車輛，於舊金山二街和米慎街交界處闖紅燈撞倒兩名死者，隨後棄車逃離。他不久後在案發地附近被逮捕。

在他遺棄的車上，警方搜出一支裝有大容量加長彈夾的半自動手槍和總重23克的甲基苯丙胺毒品。這起肇事逃逸案發生前，麥卡利斯特服用過酒精和毒品。

當天案發前，麥卡利斯特還實施了一起入室盜竊案。

舊金山地檢長辦公室指出，麥卡利斯特最近兩次犯罪被捕後，都按標準程序交給假釋官處理。然而，假釋官莫名其妙判定麥卡利斯特不違反假釋條例而准予假釋，讓他回到街頭繼續犯罪並釀成悲劇。

博徹思說：「我們將追究麥卡利斯特的責任。這場可怕的悲劇是許多不同機構未能有效干預的一個例子。雖然沒有人預測到這場悲劇，但德利市警察局、舊金山警察局、假釋局和我的辦公室確實可以採取不同行動，避免這一可怕的結果。」

博徹思指出：「為防止類似悲劇發生，我正對轉介其他機構的做法進行改革。我們致力於與包括警方和假釋局在內的執法夥伴合作，使系統性改革立即生效。」他要求檢察官在移交違法案件或就違法案件作出决定時，必須始終與假釋局直接溝通。

金山地檢長辦公室已聯系了兩名死者的家屬。博徹思於1月4日傍晚會見安倍花子的家人，並定於本周晚些時候會見普拉特家人。

博徹思強調要集中精力做三件事。一是讓麥卡利斯特負責；二是支持死者家屬；三是在檢察長辦公室內部以及與其它司法部門一道作出改變，防止悲劇再度發生。

麥卡利斯特駕駛一輛偷來的汽車撞死兩名女性行人。（電視新聞截圖）
麥卡利斯特駕駛一輛偷來的汽車撞死兩名女性行人。（電視新聞截圖）
警方於去年12月31日傍晚封鎖二街和米慎街交界處路口的案發地點。（電視新聞截圖）
警方於去年12月31日傍晚封鎖二街和米慎街交界處路口的案發地點。（電視新聞截圖）

舊金山 警察 毒品

上一則

「媽媽爭房住」發起人就任屋崙市議員：和社會不公戰到底

下一則

灣區9縣新冠疫情 日增4770確診

延伸閱讀

老師「堅持」酒駕送學生…釀2死 校方拒賠「沒法談」

老師「堅持」酒駕送學生…釀2死 校方拒賠「沒法談」
舊金山男除夕酒駕 撞死亞裔女

舊金山男除夕酒駕 撞死亞裔女
亞凱迪亞市汽車盜竊猖獗 警籲提防

亞凱迪亞市汽車盜竊猖獗 警籲提防

加州最高法院：非暴力性犯罪囚犯 可提前假釋

加州最高法院：非暴力性犯罪囚犯 可提前假釋
掀議論！加州非暴力性犯罪有資格提前假釋

掀議論！加州非暴力性犯罪有資格提前假釋
紐約獄友染新冠 澳門富豪吳立勝再申請人道假釋

紐約獄友染新冠 澳門富豪吳立勝再申請人道假釋

熱門新聞

位於北加州宇洛縣(Yolo)的發達谷賭場度假村。(Getty Images)

賭場兩樣情…一家取消4000人聚餐 另一家辦6000人聚餐

2021-01-02 14:40
佛奇30日說，加州出現變種病毒首例，一點也不奇怪，他呼籲加州人保持冷靜，無須驚慌。(Getty Images)

加州現首例英國變種病毒 佛奇：保持鎮定勿驚慌

2020-12-30 23:13
美國疫情爆發，有的地方檢測需要排隊。（檔案圖）

核酸證明變嚴 2人機票貴達1.5萬 一華人父母滯美13個月

2020-12-28 09:48
疫苗接種進度嚴重落後，專家建議改為注射一劑，以加快速度。(Getty Images)

加快疫苗接種進度 專家建議先只打一劑

2021-01-02 13:45
Tesla的股價2020年漲695%，讓人聯想到2000年矽谷的科技泡沫。(Getty Images)

少了這條導火線 矽谷科技股還會重演2000年崩盤?

2021-01-03 00:24
分析數據顯示，同樣的薪水 住在聖荷西最不划算。（Getty Images）

分析：同樣薪水 住聖荷西最不划算 舊金山第2

2020-12-29 02:16

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
潛伏國民黨的中共特務之女 熊蕾：新冠病毒疑與美有關

潛伏國民黨的中共特務之女 熊蕾：新冠病毒疑與美有關
周日郵報：拜登就職前一天川普將抵蘇格蘭

周日郵報：拜登就職前一天川普將抵蘇格蘭
末代霹靂嬌娃與龐德女郎被傳猝逝 人根本還在醫院搶救

末代霹靂嬌娃與龐德女郎被傳猝逝 人根本還在醫院搶救
遏制變種病毒蔓延 強生宣布英國封城

遏制變種病毒蔓延 強生宣布英國封城
水餃熱量排行曝光 ！這口味意外爆肥 網驚：以為很清淡

水餃熱量排行曝光 ！這口味意外爆肥 網驚：以為很清淡