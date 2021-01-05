酒駕撞死2女 假釋盜竊慣犯遭起訴過失殺人等罪

警方在案發地附近逮捕嫌犯麥卡利斯特（右二）。（電視新聞截圖）

45歲的盜竊慣犯麥卡利斯特（Troy McAlister）在假釋期間駕駛偷來的汽車，於2020年12月31日下午4時在南市場區（SOMA）闖紅燈撞死兩名女性行人。舊金山 地方檢察長博徹思（Chesa Boudin）1月4日對麥卡利斯特提起多項重罪指控，包括兩項酒駕及過失殺人罪。

麥卡利斯特還被指控以下罪名：持有槍枝、酒駕造成重大人身傷害、逃離肇事現場、駕駛被盜車輛、運輸受管制藥品、入室盜竊、故意破壞、收受贓物等。

本案死者是60歲的普拉特（Elizabeth Platt）和27歲的安倍花子（Hanako Abe）。麥卡利斯特於事發前兩天在德利市（Daly City）偷來肇事車輛，於舊金山二街和米慎街交界處闖紅燈撞倒兩名死者，隨後棄車逃離。他不久後在案發地附近被逮捕。

在他遺棄的車上，警方搜出一支裝有大容量加長彈夾的半自動手槍和總重23克的甲基苯丙胺毒品 。這起肇事逃逸案發生前，麥卡利斯特服用過酒精和毒品。

當天案發前，麥卡利斯特還實施了一起入室盜竊案。

舊金山地檢長辦公室指出，麥卡利斯特最近兩次犯罪被捕後，都按標準程序交給假釋官處理。然而，假釋官莫名其妙判定麥卡利斯特不違反假釋條例而准予假釋，讓他回到街頭繼續犯罪並釀成悲劇。

博徹思說：「我們將追究麥卡利斯特的責任。這場可怕的悲劇是許多不同機構未能有效干預的一個例子。雖然沒有人預測到這場悲劇，但德利市警察 局、舊金山警察局、假釋局和我的辦公室確實可以採取不同行動，避免這一可怕的結果。」

博徹思指出：「為防止類似悲劇發生，我正對轉介其他機構的做法進行改革。我們致力於與包括警方和假釋局在內的執法夥伴合作，使系統性改革立即生效。」他要求檢察官在移交違法案件或就違法案件作出决定時，必須始終與假釋局直接溝通。

金山地檢長辦公室已聯系了兩名死者的家屬。博徹思於1月4日傍晚會見安倍花子的家人，並定於本周晚些時候會見普拉特家人。

博徹思強調要集中精力做三件事。一是讓麥卡利斯特負責；二是支持死者家屬；三是在檢察長辦公室內部以及與其它司法部門一道作出改變，防止悲劇再度發生。