對抗詐騙 加州暫停發放失業金 威善高：EDD作法令人挫折

加州 就業發展局日前發信，由於擔憂詐騙 ，暫停發放失業福利金。上個周末，許多合法失業人士在社交媒體表示接獲通知，並強調他們迫切需要失業金 ，因為仰賴這筆經費用來支付住房、食物與其他必需品。

許多人於12月31日接獲EDD通知：「你一直在領取失業金，但我們必須暫時中止申請，因為中間有申請可能與詐騙活動有關。」「自2021年1月6日開始，你將會收到EDD進一步指示，說明如何驗證你的身分。」

社交媒體透露，約有數十萬人被通知。EDD於3日推文表示，作為致力對抗詐騙的一部分，EDD暫停被認為高風險申請者的失業金支付，他們的身分將須自本周開始驗證，然後才能恢復支付。EDD官網將於未來幾天內公布更多詳情。

EDD曾於11月底，發出通知要求許多申請人進行身分驗證。當時，EDD僅對申請人申請資料內容，無法與社安局及加州汽車部門(DMV)交叉比對者發出通知。沙加緬度勞工權益中心執行主任艾本(Daniela Urban)認為，這次有大量合法申請人接獲可能因詐騙活動而暫發失業金的通知，EDD似乎高估可疑帳戶數量。EDD要求驗證身分，仍是延遲及時發放所需失業金的主因。

一些選民代表甚至無法聯絡上EDD，以獲得有關等待身分驗證期間、失業金付款被暫停的提問回覆。加州民主黨參議員威善高（Scott Wiener）表示，透過凍結如此多的失業申請帳戶，並非大刀闊斧的解決詐騙問題方法，EDD作法令人挫折。儘管存在詐騙問題，但當失業人們一直以來仰賴失業金，不能只是簡單關閉福利。若EDD需要更多證據驗證身分，可要求提供資料並在關閉帳戶之前，給出設定截止日期。

在新冠疫情大流行與居家避疫期間，失業率激增，4月創下歷史新高15.5%。EDD一直努力處理失業申請，讓許多人都能領取失業福利。然而，許多失業詐領案件持續發生，包括發款給孩童、囚犯，還有冒名參議員范士丹的失業申請人。根據發行失業金記帳卡的美國銀行預估，詐領金額可能高達20億元。為了遏止詐騙，EDD新增身分驗證系統，顯然地，凍結是嘗試解決詐領問題的另一種方法。